https://ria.ru/20210429/shashlyki-1730568344.html

Россиян предупредили о "бесконечных штрафах" из-за шашлыков

Россиян предупредили о "бесконечных штрафах" из-за шашлыков

Спасатель Андрей Качнов в беседе с телеканалом "Звезда" предостерег россиян от попыток приготовить шашлык в неположенном месте. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:22

2021-04-29T19:22

2021-04-29T23:22

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Спасатель Андрей Качнов в беседе с телеканалом "Звезда" предостерег россиян от попыток приготовить шашлык в неположенном месте."Разведение огня в помещении, включая балкон, вообще запрещено. <…> На крыше то же самое — сразу же вызовут пожарных, будут штрафы. В крупных городах вроде Москвы или Санкт-Петербурга имеются специальные места для организации шашлыка. На открытых местах вроде детских площадок это противозаконно", — подчеркнул он.Качнов отметил, что сотрудники правоохранительных органов имеют право выписывать "бесконечные" штрафы до тех пор, пока нарушение не будет устранено. По словам спасателя, разведение огня вне установленных зон рано или поздно приводит к пожарам.За нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.

https://ria.ru/20210410/shashlyk-1727646229.html

https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729772066.html

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2021

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праздники, россия, майские праздники, общество