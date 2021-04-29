https://ria.ru/20210429/sekret-1730414682.html
Похудевшая на 50 килограммов женщина раскрыла секрет своего успеха
Похудевшая на 50 килограммов женщина раскрыла секрет своего успеха
Жительница Индии, похудевшая на 50 килограммов после нескольких неудачных попыток сбросить лишний вес, раскрыла в беседе с Times of India секрет успеха. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T06:08
2021-04-29T06:08
2021-04-29T07:54
здоровье
индия
в мире
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Жительница Индии, похудевшая на 50 килограммов после нескольких неудачных попыток сбросить лишний вес, раскрыла в беседе с Times of India секрет успеха.Максимальный вес 30-летней Чанчал Малхотры из Мумбаи составлял 125 килограммов, за два года она похудела до 73 килограммов. По словам женщины, проблемы с лишним весом у нее началась после развода родителей. Из-за этого она пристрастилась к вредной еде, в результате чего ее вес вырос до 110 килограммов. Малхотра отметила, что пыталась похудеть и раньше, перепробовав несколько разных диет в сочетании с тяжелыми физическими нагрузками, однако из-за сильного перенапряжения она каждый раз сдавалась и вновь набирала вес.После очередной неудачной попытки вес Малхотры достиг 125 килограммов. Она решила, что лучшим выбором для нее будет медленный поступательный прогресс, а не резкая смена образа жизни. Секрет успеха, как объяснила женщина, заключается в самодисциплине, включая контроль за порциями еды, а также регулярных занятиях в зале и другой физической активности.Малхотра перешла на обычную домашнюю еду, сосредоточившись на местной кухне, стала тренироваться не менее одного часа в день, а также заниматься медитацией, чтобы контролировать душевное равновесие.На завтрак она обычно употребляет яйца и многозерновой хлеб, а на обед курицу, салаты и рис. При этом на ужин женщина обычно ест то же, что и на обед, только в меньшем количестве. Перед тренировками она съедает половину яблока с черным кофе, после занятий – яичный белок."Будьте дисциплинированны, терпеливы и последовательны в своем подходе. Тяжелая работа окупается... Когда вы узнаете секрет похудения и найдете правильный способ, вы продолжите идти к цели и не остановитесь, пока окончательно не достигнете прогресса!" – заявила Малхотра.
https://ria.ru/20210427/produkty-1730071875.html
https://ria.ru/20210427/orekhi-1730206917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, индия, в мире
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости.
Жительница Индии
, похудевшая на 50 килограммов после нескольких неудачных попыток сбросить лишний вес, раскрыла в беседе с Times of India
секрет успеха.
Максимальный вес 30-летней Чанчал Малхотры из Мумбаи
составлял 125 килограммов, за два года она похудела до 73 килограммов.
По словам женщины, проблемы с лишним весом у нее началась после развода родителей. Из-за этого она пристрастилась к вредной еде, в результате чего ее вес вырос до 110 килограммов. Малхотра отметила, что пыталась похудеть и раньше, перепробовав несколько разных диет в сочетании с тяжелыми физическими нагрузками, однако из-за сильного перенапряжения она каждый раз сдавалась и вновь набирала вес.
После очередной неудачной попытки вес Малхотры достиг 125 килограммов. Она решила, что лучшим выбором для нее будет медленный поступательный прогресс, а не резкая смена образа жизни. Секрет успеха, как объяснила женщина, заключается в самодисциплине, включая контроль за порциями еды, а также регулярных занятиях в зале и другой физической активности.
Малхотра перешла на обычную домашнюю еду, сосредоточившись на местной кухне, стала тренироваться не менее одного часа в день, а также заниматься медитацией, чтобы контролировать душевное равновесие.
На завтрак она обычно употребляет яйца и многозерновой хлеб, а на обед курицу, салаты и рис. При этом на ужин женщина обычно ест то же, что и на обед, только в меньшем количестве. Перед тренировками она съедает половину яблока с черным кофе, после занятий – яичный белок.
"Будьте дисциплинированны, терпеливы и последовательны в своем подходе. Тяжелая работа окупается... Когда вы узнаете секрет похудения и найдете правильный способ, вы продолжите идти к цели и не остановитесь, пока окончательно не достигнете прогресса!" – заявила Малхотра.