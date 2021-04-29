Вучич пообещал не вводить санкции против России
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 29 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что официальный Белград не поддержит санкции Запада в отношении России, пока он является главой государства.
На вопрос журналистов, планирует ли Сербия поддерживать индивидуальные санкции США в отношении российских граждан, сербский президент ответил отрицательно.
"Что касается включения в "черные списки" граждан России и КНР, Сербия в этом не участвовала, так это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из России и Китая. Пока я президент Сербии, не будет введения санкций РФ и КНР. Я это говорю в каждом месте, потому что только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее", - приводит словам Вучича агентство Танюг.
Вучич заявил в ходе визита в Брюссель 26 апреля, что Сербия готова больше согласовывать свою внешнюю политику с ЕС при наличии исключений. Перед тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что Евросоюз призывает Сербию поддерживать его в вопросах внешней политики, в том числе в вопросах санкций.
Руководство Сербии во главе с президентом и ранее многократно отвергало возможность поддержки Белградом санкций Запада в отношении России.