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Вучич пообещал не вводить санкции против России
Вучич пообещал не вводить санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что официальный Белград не поддержит санкции Запада в отношении России, пока он является главой государства. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:32
2021-04-29T15:32
россия
санкции
александр вучич
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 29 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что официальный Белград не поддержит санкции Запада в отношении России, пока он является главой государства.На вопрос журналистов, планирует ли Сербия поддерживать индивидуальные санкции США в отношении российских граждан, сербский президент ответил отрицательно.Вучич заявил в ходе визита в Брюссель 26 апреля, что Сербия готова больше согласовывать свою внешнюю политику с ЕС при наличии исключений. Перед тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что Евросоюз призывает Сербию поддерживать его в вопросах внешней политики, в том числе в вопросах санкций.Руководство Сербии во главе с президентом и ранее многократно отвергало возможность поддержки Белградом санкций Запада в отношении России.
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россия, санкции, александр вучич, сербия, в мире

Вучич пообещал не вводить санкции против России

15:32 29.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 29 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что официальный Белград не поддержит санкции Запада в отношении России, пока он является главой государства.
На вопрос журналистов, планирует ли Сербия поддерживать индивидуальные санкции США в отношении российских граждан, сербский президент ответил отрицательно.

"Что касается включения в "черные списки" граждан России и КНР, Сербия в этом не участвовала, так это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из России и Китая. Пока я президент Сербии, не будет введения санкций РФ и КНР. Я это говорю в каждом месте, потому что только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее", - приводит словам Вучича агентство Танюг.

Вучич заявил в ходе визита в Брюссель 26 апреля, что Сербия готова больше согласовывать свою внешнюю политику с ЕС при наличии исключений. Перед тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что Евросоюз призывает Сербию поддерживать его в вопросах внешней политики, в том числе в вопросах санкций.
Руководство Сербии во главе с президентом и ранее многократно отвергало возможность поддержки Белградом санкций Запада в отношении России.
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 10:30
Никола Селакович: на Сербию постоянно давят из-за отношений с Россией
 
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