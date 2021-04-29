https://ria.ru/20210429/sanktsii-1730506609.html

Вучич пообещал не вводить санкции против России

Вучич пообещал не вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что официальный Белград не поддержит санкции Запада в отношении России, пока он является главой государства. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:32

2021-04-29T15:32

2021-04-29T15:32

россия

санкции

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 29 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич снова заявил, что официальный Белград не поддержит санкции Запада в отношении России, пока он является главой государства.На вопрос журналистов, планирует ли Сербия поддерживать индивидуальные санкции США в отношении российских граждан, сербский президент ответил отрицательно.Вучич заявил в ходе визита в Брюссель 26 апреля, что Сербия готова больше согласовывать свою внешнюю политику с ЕС при наличии исключений. Перед тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что Евросоюз призывает Сербию поддерживать его в вопросах внешней политики, в том числе в вопросах санкций.Руководство Сербии во главе с президентом и ранее многократно отвергало возможность поддержки Белградом санкций Запада в отношении России.

https://ria.ru/20210415/selaovich-1728348259.html

россия

сербия

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россия, санкции, александр вучич, сербия, в мире