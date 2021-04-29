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AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жестких санкций против Ирана, чтобы... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T00:40
2021-04-29T00:40
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жестких санкций против Ирана, чтобы страна вернулась к соблюдению СВПД, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на нынешних и бывших чиновников.Американские чиновники отказались сообщить, какие именно санкции могут быть сняты. В то же время они отметили, что речь может идти о санкциях, связанных с ядерной сделкой, а также с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. По словам чиновников, никаких решений еще не принято.Во вторник в Вене возобновились переговоры по СВПД по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров.В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из СВПД - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210428/iran-1730306947.html
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РИА Новости
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96
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60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире

AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана

00:40 29.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жестких санкций против Ирана, чтобы страна вернулась к соблюдению СВПД, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на нынешних и бывших чиновников.
Американские чиновники отказались сообщить, какие именно санкции могут быть сняты. В то же время они отметили, что речь может идти о санкциях, связанных с ядерной сделкой, а также с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. По словам чиновников, никаких решений еще не принято.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 13:39
Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США
Во вторник в Вене возобновились переговоры по СВПД по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров.
В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из СВПД - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 20:51
США назвали заявление Ирана об обогащении урана до 60% провокационным
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
 
 
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