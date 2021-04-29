https://ria.ru/20210429/samsung-1730445909.html
В Samsung представили новые ноутбуки
В Samsung представили новые ноутбуки
Компания Samsung представила несколько новых ноутбуков — Galaxy Book, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Компьютерные новинки показали на весенней... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:41
2021-04-29T11:41
2021-04-29T11:41
наука
samsung
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технологии
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Компания Samsung представила несколько новых ноутбуков — Galaxy Book, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Компьютерные новинки показали на весенней презентации южнокорейского технологического гиганта.Galaxy Book и Galaxy Book Pro представляют собой лэптопы классической конструкции. Первый доступен только с FHD-экраном диагональю 15,6 дюймов, тогда как для второго есть 13,3-дюймовый вариант. В зависимости от модификации используются процессоры Intel Core i5 или i7 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe. Для Pro-версии есть и конфигурация с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450. В ноутбуках нашлось место для множества портов — от HDMI до USB-C. Оперативная память в компьютерах распаяна, но есть возможность заменить SSD-накопитель. Pro-версия отличается более емким аккумулятором до 68 Вт-ч.Ноутбук-трансформер Galaxy Book Pro 360 получил две диагонали экрана 13,3 и 15,6 дюймов. Устройство максимально облегчено — старшая версия весит всего 1,39 кг. Аппаратная часть идентична Galaxy Book Pro, но в 360 экран сенсорный и поддерживает работу с активным пером S Pen.Устройства станут доступными для покупки в мае. На американском рынке за Samsung Galaxy Book в базовой версии просят 970 долларов (72 000 рублей по текущему курсу), Galaxy Book Pro — 1 000 долларов (74 000 рублей), а Galaxy Book Pro 360 обойдется от 1 200 долларов (89 000 рублей).
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samsung, компьютерные технологии, технологии
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Компания Samsung
представила несколько новых ноутбуков — Galaxy Book, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Компьютерные новинки показали
на весенней презентации южнокорейского технологического гиганта.
Galaxy Book и Galaxy Book Pro представляют собой лэптопы классической конструкции. Первый доступен только с FHD-экраном диагональю 15,6 дюймов, тогда как для второго есть 13,3-дюймовый вариант. В зависимости от модификации используются процессоры Intel Core i5 или i7 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe. Для Pro-версии есть и конфигурация с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450. В ноутбуках нашлось место для множества портов — от HDMI до USB-C. Оперативная память в компьютерах распаяна, но есть возможность заменить SSD-накопитель. Pro-версия отличается более емким аккумулятором до 68 Вт-ч.
Ноутбук-трансформер Galaxy Book Pro 360 получил две диагонали экрана 13,3 и 15,6 дюймов. Устройство максимально облегчено — старшая версия весит всего 1,39 кг. Аппаратная часть идентична Galaxy Book Pro, но в 360 экран сенсорный и поддерживает работу с активным пером S Pen.
Устройства станут доступными для покупки в мае. На американском рынке за Samsung Galaxy Book в базовой версии просят 970 долларов (72 000 рублей по текущему курсу), Galaxy Book Pro — 1 000 долларов (74 000 рублей), а Galaxy Book Pro 360 обойдется от 1 200 долларов (89 000 рублей).