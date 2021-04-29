Рогозин по-чешски ответил на слова о строительстве потемкинской деревни
10:40 29.04.2021 (обновлено: 10:42 29.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на чешском ответил в Twitter подписчику из Чехии, назвавшему Национальный космический центр потемкинской деревней.
"Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты", - написал Рогозин.
Jste žárlivý? V Československu bývalo mnoho továren a talentovaných inženýrů. Nyní existují pouze lidé jako vy.— РОГОЗИН (@Rogozin) April 29, 2021
Так он ответил на комментарий на чешском языке, в котором автор назвал строящийся Национальный космический центр потемкинской деревней, а самого Рогозина - шутником.
Согласно открытым данным, Рогозин свободно владеет несколькими языками, в том числе и чешским.
Национальный космический центр строится в Москве рядом с Космическим центром им. Хруничева. В центре площадью 250 тысяч квадратных метров в 2023 году будут размещены не менее 20 тысяч инженеров ведущих конструкторских бюро, расположенных в Москве, базовые кафедры ведущих технических университетов.
В последнее время между Россией и Чехией сложились напряженные отношения. Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
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