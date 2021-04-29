https://ria.ru/20210429/rezolyutsiya-1730562170.html

В Германии назвали резолюцию ЕП по "Северному потоку — 2" театром абсурда

В Германии назвали резолюцию ЕП по "Северному потоку — 2" театром абсурда

Резолюция Европарламента по "Северному потоку 2" - это театр абсурда на фоне жесткого экономического кризиса в Европе, выйти из которого можно только в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:45

2021-04-29T18:45

2021-04-29T18:45

allseas

европарламент

северный поток — 2

газпром

еврокомиссия

александр рар

германия

в мире

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БЕРЛИН, 29 апр – РИА Новости. Резолюция Европарламента по "Северному потоку 2" - это театр абсурда на фоне жесткого экономического кризиса в Европе, выйти из которого можно только в сотрудничестве с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов по России на пленарной сессии в четверг. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов."Есть крикливые новобранцы, которые просто бесятся из-за того, что Россия не слабеет. Можно сказать, что антироссийски настроенные государства в Европе просто в отчаянии. Россия за семь лет, несмотря на Крым и ситуацию на востоке Украины, не проигрывает. Россия заканчивает успешно войну в Сирии. А США выходят из Афганистана. "Северный поток 2" достраивается. И все это продолжает работать. В Германии есть политики, которые ездят в Россию и выступают против санкций. Это шок для русофобов", - добавил он.Оценивая перспективы данной резолюции, Рар сказал, что роль Европарламента такова, что этот орган "зубастый, но не кусачий". Даже Еврокомиссия не в состоянии прекратить деловые отношения с Россией, несмотря на требования некоторых стран. Европарламент "может декларативно много заявлять, посылать сигналы, рекомендации правительствам европейских стран, но он не может решать политику Европейского союза, он не исполнительный орган", сказал эксперт."Это пар в большой европейской бочке, в которой есть и русофобство, и абсолютное непризнание России, и нежелание сотрудничать с Россией. Но при всем этом не нужно драматизировать. "Северный поток 2" есть, проект развивается дальше. Сегодня на 13-м Российско-германском сырьевом форуме все выступавшие заявили не только о перспективах сотрудничества, но представили буквально отчеты о проделанной работе. И это несмотря на пандемию. Германия остается лидером в Евросоюзе в деле сотрудничества с Россией, поддерживает связи, торговые отношения, на этом сегодня держится многое", - сказал Рар."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ая дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210425/ministr-1729812943.html

https://ria.ru/20210420/gaz-1729066039.html

германия

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allseas, европарламент, северный поток — 2, газпром, еврокомиссия, александр рар, германия, в мире