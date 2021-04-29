https://ria.ru/20210429/razvedka-1730555979.html

Разведка США спрогнозировала проблемы в отношениях России и Китая

Разведка США спрогнозировала проблемы в отношениях России и Китая

Расширение влияния Китая станет проблемой для будущих поколений российского руководства, считает представитель Национального совета по разведке (NIC) США... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:21

2021-04-29T18:21

2021-04-29T18:53

россия

атлантический совет

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Расширение влияния Китая станет проблемой для будущих поколений российского руководства, считает представитель Национального совета по разведке (NIC) США Кристофер Борт."Все проблемы между Китаем и Россией на данном этапе решаемы, и руководители (двух стран) понимают друг друга и могут решать проблему возможной конкуренции, но многие указывают, что это будет проблемой для следующих поколений российских лидеров", - заявил, выступая в четверг в Атлантическом совете, представитель NIC.По его словам, Москва внимательно и с опасением следит за растущим влиянием Пекина во всех регионах, в том числе там, где "традиционно играла роль Россия". "Они знают, что роль Китая растет и что Китай может привнести то, что не может дать Россия – это деньги и инфраструктуру", - сказал Борт, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает растущее влияние КНР в районе Средиземноморья."Не думаю, что сейчас растущее влияние Китая именно здесь является фокусом их внимания, они знают и, вероятно, более опасаются этого в других районах, например, Центральной Азии и, вероятно, во Вьетнаме, но сказать, что они (Россия) не признают, что в долгосрочной перспективе это является проблемой, будет преувеличением", - сказал Борт.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

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россия, атлантический совет , москва, сша, в мире