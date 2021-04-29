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Разведка США спрогнозировала проблемы в отношениях России и Китая
Разведка США спрогнозировала проблемы в отношениях России и Китая
Расширение влияния Китая станет проблемой для будущих поколений российского руководства, считает представитель Национального совета по разведке (NIC) США... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:21
2021-04-29T18:53
россия
атлантический совет
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Расширение влияния Китая станет проблемой для будущих поколений российского руководства, считает представитель Национального совета по разведке (NIC) США Кристофер Борт."Все проблемы между Китаем и Россией на данном этапе решаемы, и руководители (двух стран) понимают друг друга и могут решать проблему возможной конкуренции, но многие указывают, что это будет проблемой для следующих поколений российских лидеров", - заявил, выступая в четверг в Атлантическом совете, представитель NIC.По его словам, Москва внимательно и с опасением следит за растущим влиянием Пекина во всех регионах, в том числе там, где "традиционно играла роль Россия". "Они знают, что роль Китая растет и что Китай может привнести то, что не может дать Россия – это деньги и инфраструктуру", - сказал Борт, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает растущее влияние КНР в районе Средиземноморья."Не думаю, что сейчас растущее влияние Китая именно здесь является фокусом их внимания, они знают и, вероятно, более опасаются этого в других районах, например, Центральной Азии и, вероятно, во Вьетнаме, но сказать, что они (Россия) не признают, что в долгосрочной перспективе это является проблемой, будет преувеличением", - сказал Борт.
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россия, атлантический совет , москва, сша, в мире

Разведка США спрогнозировала проблемы в отношениях России и Китая

18:21 29.04.2021 (обновлено: 18:53 29.04.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Расширение влияния Китая станет проблемой для будущих поколений российского руководства, считает представитель Национального совета по разведке (NIC) США Кристофер Борт.
"Все проблемы между Китаем и Россией на данном этапе решаемы, и руководители (двух стран) понимают друг друга и могут решать проблему возможной конкуренции, но многие указывают, что это будет проблемой для следующих поколений российских лидеров", - заявил, выступая в четверг в Атлантическом совете, представитель NIC.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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По его словам, Москва внимательно и с опасением следит за растущим влиянием Пекина во всех регионах, в том числе там, где "традиционно играла роль Россия". "Они знают, что роль Китая растет и что Китай может привнести то, что не может дать Россия – это деньги и инфраструктуру", - сказал Борт, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает растущее влияние КНР в районе Средиземноморья.
"Не думаю, что сейчас растущее влияние Китая именно здесь является фокусом их внимания, они знают и, вероятно, более опасаются этого в других районах, например, Центральной Азии и, вероятно, во Вьетнаме, но сказать, что они (Россия) не признают, что в долгосрочной перспективе это является проблемой, будет преувеличением", - сказал Борт.
 
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