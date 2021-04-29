https://ria.ru/20210429/rassledovanie-1730490307.html
МИД Болгарии попросил Россию помочь расследовать взрывы на складах оружия
МИД Болгарии попросил Россию помочь расследовать взрывы на складах оружия
Министерство иностранных дел Болгарии объявило обратилось к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:32
2021-04-29T14:32
2021-04-29T14:45
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии объявило обратилось к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева."Министерство иностранных дел Республики Болгарии обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трех болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20210429/mid-1730490498.html
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