https://ria.ru/20210429/rak-1730410254.html

Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов

Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов

Коллектив российских ученых, в состав которых входили специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск), синтезировал новые... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T03:24

2021-04-29T03:24

2021-04-29T09:04

университетская наука

навигатор абитуриента

южно-уральский государственный университет

наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599432446_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18562b01947f6c4ea5190e775a8dfe2d.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коллектив российских ученых, в состав которых входили специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск), синтезировал новые эффективные вещества, которые могут стать основой новых противораковых препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.На протяжении ряда лет специалисты ЮУрГУ совместно с коллегами из Института органической химии имени Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) исследуют органические соединения, обладающие противораковыми, антибактериальными и противоревматическими свойствами. В ходе нового совместного исследования ученые занимались поиском новых производных класса 1,2-дитиол-3-тионов - соединений с разнообразной биологической активностью, в том числе способных тормозить превращение клеток организма в раковые.Несколько лет назад ученые показали, что фрагмент 1,2-дитиол-3-тиона является эффективным эндогенным донором сероводорода, то есть высвобождает этот газ внутри организма, что ведет к повышению его концентрации в крови и тканях человека.В последней работе исследователи отразили стратегию принципиально нового метода введения дитиолтионного фрагмента в гибридные молекулы.В совместной лаборатории ЮУрГУ и ИОХ РАН вместе с коллегами из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова Дальневосточного отделения РАН ученые синтезировали шесть новых, так называемых ацетилтиогликозидных производных 4-хлор-1,2-дитиол-3-тиона, а затем проверили, насколько они тормозят развитие рака. Эффективность веществ проверялась на моделях мышиных эпидермальных клеток и на моделях клеток лейкемии человека. В итоге выяснилось, что все вещества могут использоваться в качестве потенциальных препаратов с противораковым эффектом."Исследование носит фундаментальный характер. В будущем ученые намерены получить другие соединения, фрагменты которых могут выделять две или даже три эндогенно продуцируемых сигнальных молекулы сероводорода, монооксида углерода и оксида азота", - отметили в пресс-службе ЮУрГУ. Результаты исследования могут быть очень востребованы для создания лекарственных средств многоцелевого действия, полагают ученые.

https://ria.ru/20210428/rak-1730394278.html

https://ria.ru/20210420/myasnikov-1729110597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет, россия