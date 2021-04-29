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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210429/rak-1730410254.html
Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Коллектив российских ученых, в состав которых входили специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск), синтезировал новые... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T03:24
2021-04-29T09:04
университетская наука
навигатор абитуриента
южно-уральский государственный университет
наука
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коллектив российских ученых, в состав которых входили специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск), синтезировал новые эффективные вещества, которые могут стать основой новых противораковых препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.На протяжении ряда лет специалисты ЮУрГУ совместно с коллегами из Института органической химии имени Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) исследуют органические соединения, обладающие противораковыми, антибактериальными и противоревматическими свойствами. В ходе нового совместного исследования ученые занимались поиском новых производных класса 1,2-дитиол-3-тионов - соединений с разнообразной биологической активностью, в том числе способных тормозить превращение клеток организма в раковые.Несколько лет назад ученые показали, что фрагмент 1,2-дитиол-3-тиона является эффективным эндогенным донором сероводорода, то есть высвобождает этот газ внутри организма, что ведет к повышению его концентрации в крови и тканях человека.В последней работе исследователи отразили стратегию принципиально нового метода введения дитиолтионного фрагмента в гибридные молекулы.В совместной лаборатории ЮУрГУ и ИОХ РАН вместе с коллегами из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова Дальневосточного отделения РАН ученые синтезировали шесть новых, так называемых ацетилтиогликозидных производных 4-хлор-1,2-дитиол-3-тиона, а затем проверили, насколько они тормозят развитие рака. Эффективность веществ проверялась на моделях мышиных эпидермальных клеток и на моделях клеток лейкемии человека. В итоге выяснилось, что все вещества могут использоваться в качестве потенциальных препаратов с противораковым эффектом."Исследование носит фундаментальный характер. В будущем ученые намерены получить другие соединения, фрагменты которых могут выделять две или даже три эндогенно продуцируемых сигнальных молекулы сероводорода, монооксида углерода и оксида азота", - отметили в пресс-службе ЮУрГУ. Результаты исследования могут быть очень востребованы для создания лекарственных средств многоцелевого действия, полагают ученые.
https://ria.ru/20210428/rak-1730394278.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет, россия

Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов

03:24 29.04.2021 (обновлено: 09:04 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник со снимком пациента
Медицинский работник со снимком пациента - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коллектив российских ученых, в состав которых входили специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск), синтезировал новые эффективные вещества, которые могут стать основой новых противораковых препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
На протяжении ряда лет специалисты ЮУрГУ совместно с коллегами из Института органической химии имени Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) исследуют органические соединения, обладающие противораковыми, антибактериальными и противоревматическими свойствами. В ходе нового совместного исследования ученые занимались поиском новых производных класса 1,2-дитиол-3-тионов - соединений с разнообразной биологической активностью, в том числе способных тормозить превращение клеток организма в раковые.
Несколько лет назад ученые показали, что фрагмент 1,2-дитиол-3-тиона является эффективным эндогенным донором сероводорода, то есть высвобождает этот газ внутри организма, что ведет к повышению его концентрации в крови и тканях человека.
"Клеточный сероводород регулирует важные функции сердечно-сосудистой, иммунной, нервной, дыхательной и желудочно-кишечной систем. Принципиально новым достижением явилось введение нового гетероциклического фрагмента, содержащего дитиолотионный цикл, для получения донора эндогенного сероводорода, содержащего природную нетоксичную молекулу тиогликозида", - рассказал доктор химических наук, профессор Олег Ракитин.
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В последней работе исследователи отразили стратегию принципиально нового метода введения дитиолтионного фрагмента в гибридные молекулы.
В совместной лаборатории ЮУрГУ и ИОХ РАН вместе с коллегами из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова Дальневосточного отделения РАН ученые синтезировали шесть новых, так называемых ацетилтиогликозидных производных 4-хлор-1,2-дитиол-3-тиона, а затем проверили, насколько они тормозят развитие рака. Эффективность веществ проверялась на моделях мышиных эпидермальных клеток и на моделях клеток лейкемии человека. В итоге выяснилось, что все вещества могут использоваться в качестве потенциальных препаратов с противораковым эффектом.
"Исследование носит фундаментальный характер. В будущем ученые намерены получить другие соединения, фрагменты которых могут выделять две или даже три эндогенно продуцируемых сигнальных молекулы сероводорода, монооксида углерода и оксида азота", - отметили в пресс-службе ЮУрГУ. Результаты исследования могут быть очень востребованы для создания лекарственных средств многоцелевого действия, полагают ученые.
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