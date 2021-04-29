В СПЧ рассказали, зачем украинская власть использует радикалов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя проведение марша в честь создания дивизии СС "Галичина" в Киеве, заявил, что на волне русофобии новая украинская власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения и устрашения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
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"На волне оголтелой русофобии новая власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения, держит как страшилку для Новороссии. Не случайно украинские боевики то и дело грозят России, оскверняют дипломатические здания, регулярно их ячейки обезвреживают в разных регионах России", - рассказал РИА Новости Брод.
По его словам, радикальные группировки неонацистского толка чувствуют себя на Украине "абсолютно вольготно".
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"Они были одной из движущих сил государственного переворота 2014 года, расчищали дорогу для новой власти и расправлялись с неугодными. Затем им дали оседлать патриотическую тему с ложными кумирами, развенчанными Нюрнбергским трибуналом", - пояснил член СПЧ.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.