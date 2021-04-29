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https://ria.ru/20210429/radikaly-1730592481.html
В СПЧ рассказали, зачем украинская власть использует радикалов
В СПЧ рассказали, зачем украинская власть использует радикалов
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя проведение марша в честь создания дивизии СС "Галичина" в Киеве, заявил, что... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T23:02
2021-04-29T23:02
россия
донецкая народная республика
гута
александр брод
львов
в мире
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя проведение марша в честь создания дивизии СС "Галичина" в Киеве, заявил, что на волне русофобии новая украинская власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения и устрашения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове."На волне оголтелой русофобии новая власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения, держит как страшилку для Новороссии. Не случайно украинские боевики то и дело грозят России, оскверняют дипломатические здания, регулярно их ячейки обезвреживают в разных регионах России", - рассказал РИА Новости Брод.По его словам, радикальные группировки неонацистского толка чувствуют себя на Украине "абсолютно вольготно"."Они были одной из движущих сил государственного переворота 2014 года, расчищали дорогу для новой власти и расправлялись с неугодными. Затем им дали оседлать патриотическую тему с ложными кумирами, развенчанными Нюрнбергским трибуналом", - пояснил член СПЧ.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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россия, донецкая народная республика, гута , александр брод, львов, в мире

В СПЧ рассказали, зачем украинская власть использует радикалов

23:02 29.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя проведение марша в честь создания дивизии СС "Галичина" в Киеве, заявил, что на волне русофобии новая украинская власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения и устрашения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
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"На волне оголтелой русофобии новая власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения, держит как страшилку для Новороссии. Не случайно украинские боевики то и дело грозят России, оскверняют дипломатические здания, регулярно их ячейки обезвреживают в разных регионах России", - рассказал РИА Новости Брод.
По его словам, радикальные группировки неонацистского толка чувствуют себя на Украине "абсолютно вольготно".
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"Они были одной из движущих сил государственного переворота 2014 года, расчищали дорогу для новой власти и расправлялись с неугодными. Затем им дали оседлать патриотическую тему с ложными кумирами, развенчанными Нюрнбергским трибуналом", - пояснил член СПЧ.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаГутаАлександр БродЛьвовВ мире
 
 
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