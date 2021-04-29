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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян работают сверхурочно
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян работают сверхурочно
Почти половина, или 49% работающих россиян трудятся больше 40 часов в неделю, при этом 76% согласны на такую сверхурочную занятость при условии соответствующей... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:59
2021-04-29T17:59
россия
михаил мамонов
вциом
работа
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти половина, или 49% работающих россиян трудятся больше 40 часов в неделю, при этом 76% согласны на такую сверхурочную занятость при условии соответствующей оплаты, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов."Мы выяснили, что сегодня почти половина работающих россиян, 49% россиян заявили о том, что они работают больше 40 часов в неделю. При этом среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин - 38%", - сказал Мамонов на круглом столе на тему "Труд и капитал в XXI веке" в МИА "Россия сегодня", презентуя результаты исследования, которое проводилось в преддверии 1 мая.При этом 37% работающих заявили, что трудятся примерно 40 часов в неделю."При этом когда мы пытались понять, как люди относятся к тому, чтобы работать больше 40 часов в неделю при условии, если будет дополнительная оплата, 76% работающих согласились с таким предложением. Среди мужчин этот показатель составил 84%, чуть меньше он среди женщин, но у женщин другая социальная нагрузка", - добавил Мамонов.По его словам, только 20% заявили, что готовы работать 40 часов в неделю - и не более того.
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россия, михаил мамонов, вциом, работа, общество

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян работают сверхурочно

17:59 29.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти половина, или 49% работающих россиян трудятся больше 40 часов в неделю, при этом 76% согласны на такую сверхурочную занятость при условии соответствующей оплаты, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Мы выяснили, что сегодня почти половина работающих россиян, 49% россиян заявили о том, что они работают больше 40 часов в неделю. При этом среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин - 38%", - сказал Мамонов на круглом столе на тему "Труд и капитал в XXI веке" в МИА "Россия сегодня", презентуя результаты исследования, которое проводилось в преддверии 1 мая.
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При этом 37% работающих заявили, что трудятся примерно 40 часов в неделю.
"При этом когда мы пытались понять, как люди относятся к тому, чтобы работать больше 40 часов в неделю при условии, если будет дополнительная оплата, 76% работающих согласились с таким предложением. Среди мужчин этот показатель составил 84%, чуть меньше он среди женщин, но у женщин другая социальная нагрузка", - добавил Мамонов.
По его словам, только 20% заявили, что готовы работать 40 часов в неделю - и не более того.
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