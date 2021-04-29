https://ria.ru/20210429/rabota-1730467597.html

Медведев назвал плюсы четырехдневной рабочей недели

Медведев назвал плюсы четырехдневной рабочей недели

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю может проходить постепенно, в качестве эксперимента в РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:05

2021-04-29T13:05

2021-04-29T14:10

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

работа

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю может проходить постепенно, в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях можно сокращать рабочее время.В четверг он провел заседание круглого стола с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости. Говоря о четырехдневной рабочей неделе, председатель ЕР упомянул, что сейчас в этом направлении движется целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран.Он добавил, что одним из очевидных плюсов сокращенной недели будет и то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, на собственное развитие, образование и воспитание детей."Переход к такого рода укороченной неделе может быть ступенчатым, мы же об этом изначально говорили. В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний - сокращать на час, на два, на три", - сказал Медведев в четверг в ходе круглого стола с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости."В конечном счете, если не будет происходить фундаментальных изменений, мы не почувствуем, что что-то разбалансируется, это может вылиться и с принятие подобных решений", - добавил Медведев, говоря о возможности перехода к четырехдневной рабочей неделе."Некоторые компании прямо объявили четырехдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий. Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата - пять дней, четыре дня, три дня - неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней", - заявил Медведев.Вторая и не менее важная составляющая, по его словам, заключается в том, что в случае перехода к сокращенной неделе "не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности". "Потому что в этом случае это дорога в тупик", - указал он."Мне кажется, это идея перспективная. Мне кажется, что она может быть в общем даже в той или иной степени инкорпорирована в нашу ("Единой России" - Прим. ред.) программу, но не популистски - типа "даешь четыре дня, в следующий созыв это все проведем". Это невозможно сделать, это мы понимаем. Но двигаться надо в этом направлении", - отметил председатель партии.Медведев не исключил, что где-то перевести работников на сокращенную рабочую неделю вообще будет невозможно. "Но в целом, мне кажется, что в общем плане это движение было бы разумно", - заключил он.Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в свою очередь отметил, что при развитии этой темы следовало бы говорить об уменьшении количества рабочих часов.Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

https://ria.ru/20210426/rabota-1729908263.html

https://ria.ru/20210202/chetyrekhdnevka-1595604059.html

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михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, работа, россия, дмитрий медведев, общество