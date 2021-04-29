Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/putin-1730486296.html
Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским
Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским
Никакой информации о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным из офиса президента Украины Владимира Зеленского не поступала, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:18
2021-04-29T14:48
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156221/73/1562217342_0:348:2400:1698_1920x0_80_0_0_9f11800b358c4c2247d7ec980199666f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Никакой информации о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным из офиса президента Украины Владимира Зеленского не поступала, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ведется постоянная работа политсоветников глав государств минской четверки, они в постоянном контакте... (Замглавы администрации президента РФ Дмитрий) Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", - сказал Песков в эфире Первого канала.Президент РФ Владимир Путин готов поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях с Украиной, заявил, что "напряжение было изрядное и остается выше нормы", провокации украинских военных на линии разграничения были ежедневными и вызывали ответы самопровозглашенных республик.По его словам, провокационные действия украинских вооруженных сил на линии разграничения "действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам"."Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик", - добавил представитель Кремля.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.До этого Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210429/ukraina-1730460687.html
https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730323596.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156221/73/1562217342_0:0:2370:1777_1920x0_80_0_0_99436e7c3990b6c8782902d95d95c722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика

Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским

14:18 29.04.2021 (обновлено: 14:48 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Никакой информации о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным из офиса президента Украины Владимира Зеленского не поступала, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ведется постоянная работа политсоветников глав государств минской четверки, они в постоянном контакте... (Замглавы администрации президента РФ Дмитрий) Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин готов поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Единственно, что мы имеем: первое, это предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе. Ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной", - сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях с Украиной, заявил, что "напряжение было изрядное и остается выше нормы", провокации украинских военных на линии разграничения были ежедневными и вызывали ответы самопровозглашенных республик.
"Вообще никогда не хочется говорить о военном потенциале решения проблем. Но то, что напряжение было изрядное, и то, что оно остается выше нормы, это очевидно", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, насколько была близка война с Украиной в последние дни.
По его словам, провокационные действия украинских вооруженных сил на линии разграничения "действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам".
"Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик", - добавил представитель Кремля.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 12:43
Слуцкий обвинил Запад в попытке втянуть Россию в войну с Украиной
До этого Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 14:58
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным
 
РоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
Лента новостейМолния