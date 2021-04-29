https://ria.ru/20210429/putin-1730486296.html

Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским

Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским

Никакой информации о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным из офиса президента Украины Владимира Зеленского не поступала, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:18

2021-04-29T14:18

2021-04-29T14:48

россия

вооруженные силы украины

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

украина

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Никакой информации о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным из офиса президента Украины Владимира Зеленского не поступала, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ведется постоянная работа политсоветников глав государств минской четверки, они в постоянном контакте... (Замглавы администрации президента РФ Дмитрий) Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", - сказал Песков в эфире Первого канала.Президент РФ Владимир Путин готов поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях с Украиной, заявил, что "напряжение было изрядное и остается выше нормы", провокации украинских военных на линии разграничения были ежедневными и вызывали ответы самопровозглашенных республик.По его словам, провокационные действия украинских вооруженных сил на линии разграничения "действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам"."Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик", - добавил представитель Кремля.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.До этого Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210429/ukraina-1730460687.html

https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730323596.html

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россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика