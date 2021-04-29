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Туризм
https://ria.ru/20210429/putevka-1730497604.html
Чернышенко рассказал, когда запустят систему электронных путевок
Чернышенко рассказал, когда запустят систему электронных путевок
Система электронных путевок в России в 2021 году заработает в добровольном режиме, а обязательной она может стать в 2022 году, сообщил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:58
2021-04-29T14:58
туризм
россия
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Система электронных путевок в России в 2021 году заработает в добровольном режиме, а обязательной она может стать в 2022 году, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко в четверг."До конца мая проводится тестирование системы туроператорами под эгидой Минцифры России. Очень надеемся, что уже в ближайшее время будет принят закон. И тогда, в 2021 году, система будет функционировать в добровольном режиме. Введение обязательности системы электронных путевок предполагается в первом квартале 2022 года - вместе с внедрением Единого федерального реестра турагентов", - сказал Чернышенко.Выступая на презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", он отметил, что в документе предусмотрен комплекс мер регуляторного и цифрового характера, направленных на повышение прозрачности рынка и защиты прав туристов.Система "Электронная путевка" в тестовом режиме существует с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с января 2018 года и, по замыслу Ростуризма, стать новым механизмом контроля за отраслью. В мае 2020 года Госдума утвердила поправки, которые обяжут туроператоров использовать информационную систему "Электронная путевка". Дата второго чтения законопроекта пока не определена.В частности, согласно проекту, туроператоры и турагенты должны будут формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Продажа туров без формирования электронной путевки станет основанием для исключения сведений о туроператоре из единого федерального реестра. За размещение путевки в электронной системе будет взиматься плата.
https://ria.ru/20210429/turizm-1730490165.html
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россия, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф

Чернышенко рассказал, когда запустят систему электронных путевок

14:58 29.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Система электронных путевок в России в 2021 году заработает в добровольном режиме, а обязательной она может стать в 2022 году, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко в четверг.
"До конца мая проводится тестирование системы туроператорами под эгидой Минцифры России. Очень надеемся, что уже в ближайшее время будет принят закон. И тогда, в 2021 году, система будет функционировать в добровольном режиме. Введение обязательности системы электронных путевок предполагается в первом квартале 2022 года - вместе с внедрением Единого федерального реестра турагентов", - сказал Чернышенко.
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Выступая на презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", он отметил, что в документе предусмотрен комплекс мер регуляторного и цифрового характера, направленных на повышение прозрачности рынка и защиты прав туристов.
Система "Электронная путевка" в тестовом режиме существует с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с января 2018 года и, по замыслу Ростуризма, стать новым механизмом контроля за отраслью. В мае 2020 года Госдума утвердила поправки, которые обяжут туроператоров использовать информационную систему "Электронная путевка". Дата второго чтения законопроекта пока не определена.
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В частности, согласно проекту, туроператоры и турагенты должны будут формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Продажа туров без формирования электронной путевки станет основанием для исключения сведений о туроператоре из единого федерального реестра. За размещение путевки в электронной системе будет взиматься плата.
 
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