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Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Франции относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского создать формат переговоров по... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T00:38
2021-04-29T00:38
мид франции‎
алексей пушков
владимир зеленский
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Франции относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского создать формат переговоров по конфликту в Донбассе, параллельный "нормандскому".Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского МИД, комментируя в беседе с РИА Новости слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений. "Мы по-прежнему убеждены в том, что он в наибольшей степени может привести к прогрессу, как это было ранее", - подчеркнул он."Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Он напомнил, что аналогичной позиции придерживаются Москва и Берлин. "План Зеленского не будет осуществлен", - выразил уверенность сенатор.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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мид франции‎, алексей пушков, владимир зеленский, германия, сша, в мире

Пушков рассказал о провале плана Зеленского

00:38 29.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Франции относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского создать формат переговоров по конфликту в Донбассе, параллельный "нормандскому".
Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского МИД, комментируя в беседе с РИА Новости слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений. "Мы по-прежнему убеждены в том, что он в наибольшей степени может привести к прогрессу, как это было ранее", - подчеркнул он.
"Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что аналогичной позиции придерживаются Москва и Берлин.
"План Зеленского не будет осуществлен", - выразил уверенность сенатор.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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