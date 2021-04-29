https://ria.ru/20210429/proverki-1730546915.html

Корпорация МСП добилась отмены результатов почти ста проверок в мораторий

Корпорация МСП добилась отмены результатов почти ста проверок в мораторий

Результаты почти 100 проверок малых и средних предприятий, проведенных во время моратория на проверки, были отменены после вмешательства Корпорации МСП и... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:49

2021-04-29T17:49

2021-04-29T17:49

корпорация мсп

генеральная прокуратура рф

экономика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Результаты почти 100 проверок малых и средних предприятий, проведенных во время моратория на проверки, были отменены после вмешательства Корпорации МСП и Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в корпорации.Чуть больше двух недель назад Корпорация МСП направила в Генеральную прокуратуру информацию о более чем 250 запросах предпринимателей, пожаловавшихся на нарушение этого моратория, который, по оценке корпорации, стал одной из эффективных и востребованных мер поддержки предпринимателей во время распространения нового коронавируса.В итоге на сегодняшний день отменены 93 решения по итогам завершенных проверок в сфере соблюдения трудового законодательства, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной и транспортной безопасности; ещё четыре проверки отменены до момента проведения, а по результатам двух жалоб бизнеса разблокированы банковские счета. В отношении 44 сообщений проводятся служебные разбирательства на предмет необоснованности проведения проверок, добавляет корпорация.Больше всего жалоб от бизнеса на нарушение моратория поступило из Карачаево-Черкессии, Белгородской, Архангельской, Оренбургской и Кемеровской областей, уточнили в корпорации."Сейчас действие моратория на проверки малого бизнеса продлено по решению правительства. Тем не менее в обращениях, при разговоре с предпринимателями и в их соцсетях мы видим, что проверки ведутся. Для компаний малого бизнеса, которые считают, что запрет был нарушен и действия соответствующих органов незаконны, создан эффективный механизм обратной связи", - прокомментировал ситуацию генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он отметил, что почти 40% обращений предпринимателей привели к аннулированию решений надзорных органов. Кроме того, по словам Исаевича, вместе с бизнесом разрабатывается стратегия развития корпорации до 2025 года, в которой делается акцент на защите прав предпринимателей. "Сейчас прорабатываются инструменты, в частности, мы будем синхронизировать функционал зеркального реестра проверок корпорации с единым реестром надзорных мероприятий", - сообщил Исаевич.

https://ria.ru/20210427/msp-1730205391.html

https://ria.ru/20210422/bank-1729420838.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, генеральная прокуратура рф, экономика