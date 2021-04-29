https://ria.ru/20210429/prosveschenie-1730472161.html
Постановление о просветительской деятельности призвали доработать
Постановление о просветительской деятельности призвали доработать
Часть положений постановления правительства РФ "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности" будет скорректирована с учетом... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:27
2021-04-29T13:27
2021-04-29T13:27
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Часть положений постановления правительства РФ "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности" будет скорректирована с учетом поступивших от эскпертов замечаний и предложений, заявил статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев.В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ."Давайте посмотрим внимательно и объективно, что написано в принятом федеральном законе и в том проекте постановления, который мы сейчас выносим на обсуждение. Там нет вопросов регулирования просветительства в сети интернет, нет вопросов регулирования просветительства в СМИ, нет положений, касающихся какого-либо реестра просветителей, нет положений, касающихся государственного контроля", - сказал Корнеев в ходе обсуждения проекта постановления в Общественной палате.Он добавил, что единственный запрет, который содержится в законе, и "он не подвергался никогда никем сомнению", это то, что не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной розни розни.Корнеев сообщил, что ознакомился с комментариям к концепции постановления, которые поступили от экспертов. И признал, что некоторые вопросы требуют доработки. Например, те, которые касаются проведения на площадке образовательной, научной или культурной организации просветительских мероприятий только с юридическим оформлением, пояснил он. По его словам, невнятность формулировки привела к неверной трактовке."Все считали, что да, чтобы мне осуществить просветительскую деятельность вне организации, мне надо искать какую-то образовательную организацию, организацию в сфере культуры, и с ней заключить договор для осуществления просветительской деятельности в другом месте. Конечно, нет, здесь не об этом идет речь. Я обязуюсь, мы скорректируем соответствующие положения, будет звучать недвусмысленно и понятно, что просветительская деятельность в образовательной организации, организации науки и культуры осуществляется на основании договора", - пояснил Корнеев.Он пообещал, что пункт перефразируют, "чтобы не было такого двоякого прочтения".Также, по словам Корнеева, потребуются корректировки с учетом закона о персональных данных пункта о том, что информацию о просветительских мероприятиях в организациях должны размещать в интернете.Законом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Также запрещается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.
https://ria.ru/20210427/zakonoproekt-1730137705.html
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), владимир путин, общество
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Часть положений постановления правительства РФ "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности" будет скорректирована с учетом поступивших от эскпертов замечаний и предложений, заявил статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин
подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ.
"Давайте посмотрим внимательно и объективно, что написано в принятом федеральном законе и в том проекте постановления, который мы сейчас выносим на обсуждение. Там нет вопросов регулирования просветительства в сети интернет, нет вопросов регулирования просветительства в СМИ, нет положений, касающихся какого-либо реестра просветителей, нет положений, касающихся государственного контроля", - сказал Корнеев в ходе обсуждения проекта постановления в Общественной палате.
Он добавил, что единственный запрет, который содержится в законе, и "он не подвергался никогда никем сомнению", это то, что не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной розни розни.
Корнеев сообщил, что ознакомился с комментариям к концепции постановления, которые поступили от экспертов. И признал, что некоторые вопросы требуют доработки. Например, те, которые касаются проведения на площадке образовательной, научной или культурной организации просветительских мероприятий только с юридическим оформлением, пояснил он. По его словам, невнятность формулировки привела к неверной трактовке.
"Все считали, что да, чтобы мне осуществить просветительскую деятельность вне организации, мне надо искать какую-то образовательную организацию, организацию в сфере культуры, и с ней заключить договор для осуществления просветительской деятельности в другом месте. Конечно, нет, здесь не об этом идет речь. Я обязуюсь, мы скорректируем соответствующие положения, будет звучать недвусмысленно и понятно, что просветительская деятельность в образовательной организации, организации науки и культуры осуществляется на основании договора", - пояснил Корнеев.
Он пообещал, что пункт перефразируют, "чтобы не было такого двоякого прочтения".
Также, по словам Корнеева, потребуются корректировки с учетом закона о персональных данных пункта о том, что информацию о просветительских мероприятиях в организациях должны размещать в интернете.
Законом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".
Также запрещается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.
Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки
России или Минпросвещения
России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.