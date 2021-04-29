Сотрудник Пентагона назвал просчет США, грозящий поражением в войне
19:32 29.04.2021 (обновлено: 21:53 29.04.2021)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае открытого военного конфликта между США и Китаем американская уверенность в собственной непобедимости станет просчетом, который приведет Соединенные Штаты к поражению, считает сотрудник Пентагона Франц Гейл. Статью с его мнением опубликовали в китайской газете The Global Times.
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"Америке никогда не приходилось платить серьезную цену за нарушение чужого суверенитета, и это породило в нас самоуверенное чувство непобедимости. Однако, учитывая, что Тайвань является основным приоритетом КНР, участие в конфликте стало бы фатальным просчетом для США", — написал Гейл.
По мнению автора, поддержка США Демократической прогрессивной партии Тайваня вызывает сильное недовольство Пекина, который считает этот вопрос внутренними делами Китая в сфере защиты суверенитета.
При этом за последнее время в мировой политической ситуации произошло "коренное" изменение в соотношении сил, и Китай стал равной США по силе сверхдержавой, считает он. Возможная война не принесет Вашингтону победы и лишь ускорит упадок Америки, убежден Гейл.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.