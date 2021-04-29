https://ria.ru/20210429/proschet-1730569075.html

Сотрудник Пентагона назвал просчет США, грозящий поражением в войне

Сотрудник Пентагона назвал просчет США, грозящий поражением в войне

В случае открытого военного конфликта между США и Китаем американская уверенность в собственной непобедимости станет просчетом, который приведет Соединенные... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:32

2021-04-29T19:32

2021-04-29T21:53

тайвань

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае открытого военного конфликта между США и Китаем американская уверенность в собственной непобедимости станет просчетом, который приведет Соединенные Штаты к поражению, считает сотрудник Пентагона Франц Гейл. Статью с его мнением опубликовали в китайской газете The Global Times. В материале Гейл отметил, что в случае дальнейшей эскалации отношений двух стран из-за позиций по Тайваню, по его мнению, война между Китаем и США неминуема. "Америке никогда не приходилось платить серьезную цену за нарушение чужого суверенитета, и это породило в нас самоуверенное чувство непобедимости. Однако, учитывая, что Тайвань является основным приоритетом КНР, участие в конфликте стало бы фатальным просчетом для США", — написал Гейл. По мнению автора, поддержка США Демократической прогрессивной партии Тайваня вызывает сильное недовольство Пекина, который считает этот вопрос внутренними делами Китая в сфере защиты суверенитета. При этом за последнее время в мировой политической ситуации произошло "коренное" изменение в соотношении сил, и Китай стал равной США по силе сверхдержавой, считает он. Возможная война не принесет Вашингтону победы и лишь ускорит упадок Америки, убежден Гейл.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.

https://ria.ru/20210414/vyzov-1728326452.html

https://ria.ru/20210408/kitay-1727403029.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

тайвань

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, вашингтон (город), сша, в мире