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Минпросвещения проверит школьные программы по истории
Минпросвещения проверит школьные программы по истории
Минпросвещения РФ проанализирует школьные программы по истории на предмет полноты сведений о Великой отечественной войне, заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:25
2021-04-29T14:37
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ проанализирует школьные программы по истории на предмет полноты сведений о Великой отечественной войне, заявил министр просвещения Сергей Кравцов."Сегодня министерство просвещения провело анализ учебников истории, вы знаете его результаты. Мы решили провести анализ и программ, по которым работают школы, в том числе и по истории, чтобы исторические события в то числе Великая Отечественная война, основные этапы Великой Отечественной войны были в полной мере представлены во всех школьных программах", - заявил Кравцов журналистам.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество

Минпросвещения проверит школьные программы по истории

14:25 29.04.2021 (обновлено: 14:37 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ проанализирует школьные программы по истории на предмет полноты сведений о Великой отечественной войне, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Сегодня министерство просвещения провело анализ учебников истории, вы знаете его результаты. Мы решили провести анализ и программ, по которым работают школы, в том числе и по истории, чтобы исторические события в то числе Великая Отечественная война, основные этапы Великой Отечественной войны были в полной мере представлены во всех школьных программах", - заявил Кравцов журналистам.
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