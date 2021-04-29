https://ria.ru/20210429/programmy-1730488496.html
Минпросвещения проверит школьные программы по истории
Минпросвещения проверит школьные программы по истории
Минпросвещения РФ проанализирует школьные программы по истории на предмет полноты сведений о Великой отечественной войне, заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:25
2021-04-29T14:25
2021-04-29T14:37
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ проанализирует школьные программы по истории на предмет полноты сведений о Великой отечественной войне, заявил министр просвещения Сергей Кравцов."Сегодня министерство просвещения провело анализ учебников истории, вы знаете его результаты. Мы решили провести анализ и программ, по которым работают школы, в том числе и по истории, чтобы исторические события в то числе Великая Отечественная война, основные этапы Великой Отечественной войны были в полной мере представлены во всех школьных программах", - заявил Кравцов журналистам.
https://ria.ru/20210422/uchebnik-1729445930.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество