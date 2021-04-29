https://ria.ru/20210429/produkty-1730384295.html

Священники рассказали, что можно и нельзя освящать на Пасху

Священники рассказали, что можно и нельзя освящать на Пасху

Освящать на Пасху можно любые продукты, но следует помнить, что праздничная трапеза нужна для единения людей через "совместное вкушение", рассказал на... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:00

2021-04-29T08:00

2021-04-29T10:47

религия и мировоззрение

пасха

русская православная церковь

греция

светлое христово воскресение. пасха

светлое христово воскресение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151813/03/1518130397_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05ab3b79b63978dd0c2c862092d27e47.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Освящать на Пасху можно любые продукты, но следует помнить, что праздничная трапеза нужна для единения людей через "совместное вкушение", рассказал на пресс-конференции настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов."Мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень, а мы хотим, чтобы через совместное вкушение продуктов мы стали ближе, дружнее и любовнее друг к другу. Воскресший Христос дал нам один четкий критерий: "По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою", — сказал он.По его словам, в Греции на Пасху повсюду чувствуется запах запеченного барашка — это продолжение своего рода ветхозаветной традиции. "Когда мы читаем молитвы на освящение пасхальной трапезы, одна из них как раз и есть молитва на освящение мяса", — сказал священнослужитель.Богослов Стефан Домусчи подчеркнул, что мясо можно освящать во дворе храма, но не в его стенах."Есть церковная традиция не заносить в храм мяса. Дело не в том, что мясо может что-то осквернить, но раз есть такая традиция, хорошо бы сало, окорока, колбасы в храм не приносить — чтобы никого не смущать и не расстраивать", — пояснил богослов.В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье, 2 мая.

https://ria.ru/20210421/paskha-1729316321.html

https://ria.ru/20210428/khramy-1730381548.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, русская православная церковь, греция, светлое христово воскресение. пасха, светлое христово воскресение