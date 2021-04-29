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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210429/produkty-1730384295.html
Священники рассказали, что можно и нельзя освящать на Пасху
Священники рассказали, что можно и нельзя освящать на Пасху
Освящать на Пасху можно любые продукты, но следует помнить, что праздничная трапеза нужна для единения людей через "совместное вкушение", рассказал на... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:00
2021-04-29T10:47
религия и мировоззрение
пасха
русская православная церковь
греция
светлое христово воскресение. пасха
светлое христово воскресение
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Освящать на Пасху можно любые продукты, но следует помнить, что праздничная трапеза нужна для единения людей через "совместное вкушение", рассказал на пресс-конференции настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов."Мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень, а мы хотим, чтобы через совместное вкушение продуктов мы стали ближе, дружнее и любовнее друг к другу. Воскресший Христос дал нам один четкий критерий: "По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою", — сказал он.По его словам, в Греции на Пасху повсюду чувствуется запах запеченного барашка — это продолжение своего рода ветхозаветной традиции. "Когда мы читаем молитвы на освящение пасхальной трапезы, одна из них как раз и есть молитва на освящение мяса", — сказал священнослужитель.Богослов Стефан Домусчи подчеркнул, что мясо можно освящать во дворе храма, но не в его стенах."Есть церковная традиция не заносить в храм мяса. Дело не в том, что мясо может что-то осквернить, но раз есть такая традиция, хорошо бы сало, окорока, колбасы в храм не приносить — чтобы никого не смущать и не расстраивать", — пояснил богослов.В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье, 2 мая.
https://ria.ru/20210421/paskha-1729316321.html
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пасха, русская православная церковь, греция, светлое христово воскресение. пасха, светлое христово воскресение

Священники рассказали, что можно и нельзя освящать на Пасху

08:00 29.04.2021 (обновлено: 10:47 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОсвящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Освящать на Пасху можно любые продукты, но следует помнить, что праздничная трапеза нужна для единения людей через "совместное вкушение", рассказал на пресс-конференции настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов.
"Мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень, а мы хотим, чтобы через совместное вкушение продуктов мы стали ближе, дружнее и любовнее друг к другу. Воскресший Христос дал нам один четкий критерий: "По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою", — сказал он.
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По его словам, в Греции на Пасху повсюду чувствуется запах запеченного барашка — это продолжение своего рода ветхозаветной традиции. "Когда мы читаем молитвы на освящение пасхальной трапезы, одна из них как раз и есть молитва на освящение мяса", — сказал священнослужитель.
Богослов Стефан Домусчи подчеркнул, что мясо можно освящать во дворе храма, но не в его стенах.
"Есть церковная традиция не заносить в храм мяса. Дело не в том, что мясо может что-то осквернить, но раз есть такая традиция, хорошо бы сало, окорока, колбасы в храм не приносить — чтобы никого не смущать и не расстраивать", — пояснил богослов.
В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье, 2 мая.
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Религия и мировоззрениеПасхаРусская православная церковьГрецияСветлое Христово Воскресение. ПасхаСветлое Христово Воскресение
 
 
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