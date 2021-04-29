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В Москве пробки достигли десяти баллов
В Москве пробки достигли десяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:47
2021-04-29T18:47
2021-04-29T19:08
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности на Большом Каменном мосту, на улице Серафимовича, на Новом Арбате, на Мясницкой улице.В пробках стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульвара, а также Страстной и Петровский бульвары. Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях. В сильных заторах стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.Сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности на севере, западе и на востоке. Вылетные магистрали относительно свободны. Наибольшие заторы наблюдаются на Минском шоссе.
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Пробки в Москве
в четверг вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки
".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности на Большом Каменном мосту, на улице Серафимовича, на Новом Арбате, на Мясницкой улице.
В пробках стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульвара, а также Страстной и Петровский бульвары. Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях. В сильных заторах стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.
Сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности на севере, западе и на востоке. Вылетные магистрали относительно свободны. Наибольшие заторы наблюдаются на Минском шоссе.