https://ria.ru/20210429/probki-1730562653.html

В Москве пробки достигли десяти баллов

В Москве пробки достигли десяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:47

2021-04-29T18:47

2021-04-29T19:08

городское хозяйство москвы

россия

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности на Большом Каменном мосту, на улице Серафимовича, на Новом Арбате, на Мясницкой улице.В пробках стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульвара, а также Страстной и Петровский бульвары. Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях. В сильных заторах стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.Сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности на севере, западе и на востоке. Вылетные магистрали относительно свободны. Наибольшие заторы наблюдаются на Минском шоссе.

https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, россия, москва, общество