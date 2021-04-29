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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/privivka-1730438741.html
Хабаровским пенсионерам выдадут по десятку яиц за прививку от COVID
Хабаровским пенсионерам выдадут по десятку яиц за прививку от COVID
Жителям Хабаровского края от 60 лет и старше, сделавшим прививку от COVID-19 накануне Пасхи, будут выдавать бесплатно 10 яиц, сообщает минздрав региона со... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:09
2021-04-29T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
михаил дегтярев
сергей собянин
москва
китай
хабаровск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Жителям Хабаровского края от 60 лет и старше, сделавшим прививку от COVID-19 накануне Пасхи, будут выдавать бесплатно 10 яиц, сообщает минздрав региона со ссылкой на зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова."Минздрав края совместно с птицефабриками края специально к празднику Великой Пасхи запустили социально-ориентированный проект. Каждый житель края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток яиц от местного производителя", - информирует хабаровский минздрав.По данным ведомства, Никонов сообщил, что партию столовых яиц выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольске-на-Амуре, выдавать их будут в 14 пунктах вакцинации."Это очень позитивная история. На фоне того, что происходит в Москве и в том же Китае. Кстати, в Китае тоже раздают яйца. Я считаю, что это хорошая инициатива, в преддверии светлого праздника это будет очень хорошо", - цитируются в сообщении слова Никонова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Всего пенсионерам в пунктах вакцинации раздадут 1400 упаковок яиц.Подарки за вакцинацию обещают и в ряде других регионов. Так, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов".Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил в Telegram, что решено развернуть дополнительные мобильные пункты вакцинации на центральных площадях Хабаровска – Комсомольской и площади Славы, на которых расположены крупные православные храмы – Спасско-Преображенский кафедральный собор и Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери. Сейчас в Хабаровском крае сделали прививки от COVID-19 более 78 тысяч человек, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 600 тысяч хабаровчан.
https://ria.ru/20210329/immunitet-1603291942.html
https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html
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коронавирус в россии, михаил дегтярев, сергей собянин, москва, китай, хабаровск, общество

Хабаровским пенсионерам выдадут по десятку яиц за прививку от COVID

11:09 29.04.2021 (обновлено: 11:12 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖительница Мурманска прививается от коронавируса вакциной "Спутник-V" в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
Жительница Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Жителям Хабаровского края от 60 лет и старше, сделавшим прививку от COVID-19 накануне Пасхи, будут выдавать бесплатно 10 яиц, сообщает минздрав региона со ссылкой на зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова.
"Минздрав края совместно с птицефабриками края специально к празднику Великой Пасхи запустили социально-ориентированный проект. Каждый житель края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток яиц от местного производителя", - информирует хабаровский минздрав.
Люди проходят медицинский осмотр перед вакцинацией российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) от COVID-19 в торговом центре Дирижабль в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 13:54Распространение коронавируса
В Минздраве рассказали об иммунитете у пожилых после вакцинации
По данным ведомства, Никонов сообщил, что партию столовых яиц выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольске-на-Амуре, выдавать их будут в 14 пунктах вакцинации.
"Это очень позитивная история. На фоне того, что происходит в Москве и в том же Китае. Кстати, в Китае тоже раздают яйца. Я считаю, что это хорошая инициатива, в преддверии светлого праздника это будет очень хорошо", - цитируются в сообщении слова Никонова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Всего пенсионерам в пунктах вакцинации раздадут 1400 упаковок яиц.
Подарки за вакцинацию обещают и в ряде других регионов. Так, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов".
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 08:00Наука
"Опасно не прививаться". Врач рассказал о вакцинации для пожилых людей
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил в Telegram, что решено развернуть дополнительные мобильные пункты вакцинации на центральных площадях Хабаровска – Комсомольской и площади Славы, на которых расположены крупные православные храмы – Спасско-Преображенский кафедральный собор и Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери. Сейчас в Хабаровском крае сделали прививки от COVID-19 более 78 тысяч человек, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 600 тысяч хабаровчан.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил ДегтяревСергей СобянинМоскваКитайХабаровскОбщество
 
 
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