https://ria.ru/20210429/privivka-1730438741.html

Хабаровским пенсионерам выдадут по десятку яиц за прививку от COVID

Хабаровским пенсионерам выдадут по десятку яиц за прививку от COVID

Жителям Хабаровского края от 60 лет и старше, сделавшим прививку от COVID-19 накануне Пасхи, будут выдавать бесплатно 10 яиц, сообщает минздрав региона со... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:09

2021-04-29T11:09

2021-04-29T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

михаил дегтярев

сергей собянин

москва

китай

хабаровск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Жителям Хабаровского края от 60 лет и старше, сделавшим прививку от COVID-19 накануне Пасхи, будут выдавать бесплатно 10 яиц, сообщает минздрав региона со ссылкой на зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова."Минздрав края совместно с птицефабриками края специально к празднику Великой Пасхи запустили социально-ориентированный проект. Каждый житель края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток яиц от местного производителя", - информирует хабаровский минздрав.По данным ведомства, Никонов сообщил, что партию столовых яиц выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольске-на-Амуре, выдавать их будут в 14 пунктах вакцинации."Это очень позитивная история. На фоне того, что происходит в Москве и в том же Китае. Кстати, в Китае тоже раздают яйца. Я считаю, что это хорошая инициатива, в преддверии светлого праздника это будет очень хорошо", - цитируются в сообщении слова Никонова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Всего пенсионерам в пунктах вакцинации раздадут 1400 упаковок яиц.Подарки за вакцинацию обещают и в ряде других регионов. Так, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов".Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил в Telegram, что решено развернуть дополнительные мобильные пункты вакцинации на центральных площадях Хабаровска – Комсомольской и площади Славы, на которых расположены крупные православные храмы – Спасско-Преображенский кафедральный собор и Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери. Сейчас в Хабаровском крае сделали прививки от COVID-19 более 78 тысяч человек, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 600 тысяч хабаровчан.

https://ria.ru/20210329/immunitet-1603291942.html

https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html

москва

китай

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил дегтярев, сергей собянин, москва, китай, хабаровск, общество