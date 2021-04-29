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Глава Роспотребнадзора дала совет, как отметить майские праздники
Глава Роспотребнадзора дала совет, как отметить майские праздники
Предстоящие майские праздники россиянам следует отметить в кругу семьи на свежем воздухе и не проводить массовых мероприятий, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:41
2021-04-29T16:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Предстоящие майские праздники россиянам следует отметить в кругу семьи на свежем воздухе и не проводить массовых мероприятий, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.В четверг она побывала на строящейся инфекционной больнице в Ростовской области.По ее словам, очень важно сейчас продолжать носить маски и соблюдать все санитарные нормы.Она добавила, что сегодня нужно приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия, поберечь себя и близких.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Глава Роспотребнадзора дала совет, как отметить майские праздники

16:41 29.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Предстоящие майские праздники россиянам следует отметить в кругу семьи на свежем воздухе и не проводить массовых мероприятий, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В четверг она побывала на строящейся инфекционной больнице в Ростовской области.
По ее словам, очень важно сейчас продолжать носить маски и соблюдать все санитарные нормы.
"Важно, чтобы праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение (заболеваемости) и не увидим роста", - сказала Попова.
Она добавила, что сегодня нужно приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия, поберечь себя и близких.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Россиянам пообещали всего два дня с хорошей погодой на майские праздники
 
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