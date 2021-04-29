https://ria.ru/20210429/prazdniki-1730525398.html

Глава Роспотребнадзора дала совет, как отметить майские праздники

Глава Роспотребнадзора дала совет, как отметить майские праздники

Предстоящие майские праздники россиянам следует отметить в кругу семьи на свежем воздухе и не проводить массовых мероприятий, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:41

2021-04-29T16:41

2021-04-29T16:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155317/41/1553174193_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2aed1a6163def7ca25a4779e78a2c8b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Предстоящие майские праздники россиянам следует отметить в кругу семьи на свежем воздухе и не проводить массовых мероприятий, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.В четверг она побывала на строящейся инфекционной больнице в Ростовской области.По ее словам, очень важно сейчас продолжать носить маски и соблюдать все санитарные нормы.Она добавила, что сегодня нужно приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия, поберечь себя и близких.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210429/pogoda-1730500130.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество