https://ria.ru/20210429/potok-1730431031.html

Немецкий политик оценил перспективы "Северного потока — 2"

Немецкий политик оценил перспективы "Северного потока — 2"

Германия заинтересована в надежных поставках газа из России в будущем, намерена быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток 2", заявил премьер-министр... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:26

2021-04-29T10:26

2021-04-29T10:26

россия

михаэль кречмер

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

александр новак

сша

украина

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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Германия заинтересована в надежных поставках газа из России в будущем, намерена быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток 2", заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (ХДС), открывая в онлайн-формате 13-й Российско-германский сырьевой форум."Тематика форума сильно изменилась по сравнению с прошлыми конференциями. Мы обсуждаем сегодня возобновляемую энергетику и водород. Россия... имеет высокий потенциал в этой области. Поэтому выбор тем... сильно ориентирован на будущее. Мы, как Германия, заинтересованы в том, чтобы и в будущем получать надежные поставки газа из России, 40% потребностей ЕС в газе закрывается Россией, поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод "Северный поток 2". И мы хотим, помимо этого, поговорить о том, как производство водорода может гарантировать обеспечение потребность здесь, в Европе", - сказал Кречмер."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/sevpotok-1730101105.html

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россия, михаэль кречмер, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, александр новак, сша, украина, в мире