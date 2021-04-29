https://ria.ru/20210429/pot-1730409670.html
Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
Холодный пот в совокупности с повышенной температурой говорит о необходимости обратиться ко врачу, об этом в беседе со "Звездой" рассказала врач-терапевт... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T03:08
2021-04-29T03:08
2021-04-29T03:08
людмила лапа
здоровье
общество
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Холодный пот в совокупности с повышенной температурой говорит о необходимости обратиться ко врачу, об этом в беседе со "Звездой" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.Как заявила медик, потливость может означать две вещи: интоксикацию или внутренний перегрев. При этом пот бывает холодным или горячим, а каждое из этих состояний означает что-то свое."Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель", - предупредила Лапа.При этом выделение большого количества холодного пота говорит о гипергидрозе, что указывает на активную стадию вирусной атаки на организм, отметила специалист. В этом случае также следует обращаться к врачу по поводу дальнейших действий."Вообще, это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема все же больше эндокринологическая. На самом деле это серьезная причина обратиться к врачу", - заключила медик.
https://ria.ru/20210409/vrach-1727473876.html
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людмила лапа, здоровье, общество
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости.
Холодный пот в совокупности с повышенной температурой говорит о необходимости обратиться ко врачу, об этом в беседе со "Звездой
" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа
.
Как заявила медик, потливость может означать две вещи: интоксикацию или внутренний перегрев. При этом пот бывает холодным или горячим, а каждое из этих состояний означает что-то свое.
"Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель", - предупредила Лапа.
При этом выделение большого количества холодного пота говорит о гипергидрозе, что указывает на активную стадию вирусной атаки на организм, отметила специалист. В этом случае также следует обращаться к врачу по поводу дальнейших действий.
"Вообще, это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема все же больше эндокринологическая. На самом деле это серьезная причина обратиться к врачу", - заключила медик.