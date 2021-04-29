https://ria.ru/20210429/pot-1730409670.html

Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья

Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья

Холодный пот в совокупности с повышенной температурой говорит о необходимости обратиться ко врачу, об этом в беседе со "Звездой" рассказала врач-терапевт... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T03:08

2021-04-29T03:08

2021-04-29T03:08

людмила лапа

здоровье

общество

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Холодный пот в совокупности с повышенной температурой говорит о необходимости обратиться ко врачу, об этом в беседе со "Звездой" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.Как заявила медик, потливость может означать две вещи: интоксикацию или внутренний перегрев. При этом пот бывает холодным или горячим, а каждое из этих состояний означает что-то свое."Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель", - предупредила Лапа.При этом выделение большого количества холодного пота говорит о гипергидрозе, что указывает на активную стадию вирусной атаки на организм, отметила специалист. В этом случае также следует обращаться к врачу по поводу дальнейших действий."Вообще, это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема все же больше эндокринологическая. На самом деле это серьезная причина обратиться к врачу", - заключила медик.

https://ria.ru/20210409/vrach-1727473876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила лапа, здоровье, общество