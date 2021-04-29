Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/pobediteli-1730538359.html
В конкурсе "Мой первый бизнес" победили 12 проектов российских школьников
В конкурсе "Мой первый бизнес" победили 12 проектов российских школьников
Победителями международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 12 школьных и... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:54
2021-04-29T17:54
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
технологии
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730544889_150:425:1741:1320_1920x0_80_0_0_8e7ef7361b6c1ecea3f6715fea2a729d.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Победителями международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 12 школьных и студенческих бизнес-инициатив; финал конкурса прошел в четверг в онлайн-формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В рамках заключительного этапа конкурса участники защитили свои проекты, ответили на вопросы экспертов.Как сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов, в ходе конкурса участники решали бизнес-задачи, изучали азы предпринимательства на вебинарах, снимали видеоролики о своих идеях, защищали проекты перед экспертами и предпринимателями, сражались в интеллектуальных дуэлях, участвовали в презентациях.Победители и финалисты конкурса получили ценные призы, среди которых смартфоны, ноутбуки и игровые приставки. Кроме того, все участники, дошедшие до полуфинала, получили возможность подать заявку на грант от Фонда содействия инновациям в рамках партнерского конкурса "УМНИК-Капитаны". В рамках финала также был определен ряд перспективных бизнес-проектов школьников по версии конкурса "Мой первый бизнес". Авторы проектов получили специальный приз от Всероссийского детского центра "Смена". В конце мая ребята отправятся туда на обучение по дополнительной развивающей программе "ТехноЛидер".
https://ria.ru/20210423/konkurs-1729591130.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730544889_74:0:1834:1320_1920x0_80_0_0_aeb1dd9c95b7a79f00f408270a021313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), технологии, образование - общество

В конкурсе "Мой первый бизнес" победили 12 проектов российских школьников

17:54 29.04.2021
 
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"конкурс "Мой первый бизнес"
конкурс Мой первый бизнес - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Победителями международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 12 школьных и студенческих бизнес-инициатив; финал конкурса прошел в четверг в онлайн-формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В рамках заключительного этапа конкурса участники защитили свои проекты, ответили на вопросы экспертов.
Как сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов, в ходе конкурса участники решали бизнес-задачи, изучали азы предпринимательства на вебинарах, снимали видеоролики о своих идеях, защищали проекты перед экспертами и предпринимателями, сражались в интеллектуальных дуэлях, участвовали в презентациях.
"Всего мы получили около 7000 проектных инициатив, а в финал вышли 37 проектов – это значит, что конкурс составил больше 189 проектов на место в финале", – уточнил он.
Победители и финалисты конкурса получили ценные призы, среди которых смартфоны, ноутбуки и игровые приставки. Кроме того, все участники, дошедшие до полуфинала, получили возможность подать заявку на грант от Фонда содействия инновациям в рамках партнерского конкурса "УМНИК-Капитаны".
В рамках финала также был определен ряд перспективных бизнес-проектов школьников по версии конкурса "Мой первый бизнес". Авторы проектов получили специальный приз от Всероссийского детского центра "Смена". В конце мая ребята отправятся туда на обучение по дополнительной развивающей программе "ТехноЛидер".
Финалистами конкурса Мой первый бизнес стали 37 команд - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 11:41
Финалистами конкурса "Мой первый бизнес" стали 37 команд
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")ТехнологииОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
Лента новостейМолния