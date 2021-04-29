https://ria.ru/20210429/pobediteli-1730538359.html

В конкурсе "Мой первый бизнес" победили 12 проектов российских школьников

В конкурсе "Мой первый бизнес" победили 12 проектов российских школьников

Победителями международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 12 школьных и... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:54

2021-04-29T17:54

2021-04-29T17:54

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

технологии

образование - общество

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Победителями международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 12 школьных и студенческих бизнес-инициатив; финал конкурса прошел в четверг в онлайн-формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В рамках заключительного этапа конкурса участники защитили свои проекты, ответили на вопросы экспертов.Как сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов, в ходе конкурса участники решали бизнес-задачи, изучали азы предпринимательства на вебинарах, снимали видеоролики о своих идеях, защищали проекты перед экспертами и предпринимателями, сражались в интеллектуальных дуэлях, участвовали в презентациях.Победители и финалисты конкурса получили ценные призы, среди которых смартфоны, ноутбуки и игровые приставки. Кроме того, все участники, дошедшие до полуфинала, получили возможность подать заявку на грант от Фонда содействия инновациям в рамках партнерского конкурса "УМНИК-Капитаны". В рамках финала также был определен ряд перспективных бизнес-проектов школьников по версии конкурса "Мой первый бизнес". Авторы проектов получили специальный приз от Всероссийского детского центра "Смена". В конце мая ребята отправятся туда на обучение по дополнительной развивающей программе "ТехноЛидер".

https://ria.ru/20210423/konkurs-1729591130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), технологии, образование - общество