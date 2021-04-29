https://ria.ru/20210429/pitomets-1730486172.html

Специалист рассказал, сколько денег россияне тратят на домашних питомцев

Специалист рассказал, сколько денег россияне тратят на домашних питомцев

Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев не менее одного миллиарда долларов, а если оценить количество домашних кошек и собак в РФ, то их не менее 70... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:18

2021-04-29T14:18

2021-04-29T14:18

россия

сергей данкверт

нтв (телеканал)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев не менее одного миллиарда долларов, а если оценить количество домашних кошек и собак в РФ, то их не менее 70 миллионов, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт."На сегодня, по прикидкам, получается примерно 46 миллионов кошек и 23-24, до 26 миллионов собак (домашних - ред)", - сказал Данкверт в интервью на телеканале НТВ. Ежегодный объем трат россиян на содержание домашних кошек и собак он оценил "под миллиард долларов" - учтя, в частности, ввоз в Россию импортных вакцин для кошек и собак (18,4 миллиона штук) и поступление импортных кормов.Комментируя планы регистрировать в электронной системе ведомства как сельскохозяйственных, так домашних животных (такой законопроект сейчас обсуждается - ред.), Данкверт заметил, что в случае возникновения эпизоотической ситуации, выявить всех животных-носителей без электронной системы будет невозможно.Кроме того, это и возможность сократить число бездомных животных. "Если мы хотим бороться с бездомными животными, надо понимать, кто их в первую очередь сделал бездомными", - заметил Данкверт, добавив, что подобные системы существуют во всем мире, и они предполагают очень жесткие схемы наказания за нарушение правил содержания животных.

https://ria.ru/20210424/aksessuary-1729732221.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей данкверт, нтв (телеканал), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество