https://ria.ru/20210429/pitomets-1730486172.html
Специалист рассказал, сколько денег россияне тратят на домашних питомцев
Специалист рассказал, сколько денег россияне тратят на домашних питомцев
Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев не менее одного миллиарда долларов, а если оценить количество домашних кошек и собак в РФ, то их не менее 70... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:18
2021-04-29T14:18
2021-04-29T14:18
россия
сергей данкверт
нтв (телеканал)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев не менее одного миллиарда долларов, а если оценить количество домашних кошек и собак в РФ, то их не менее 70 миллионов, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт."На сегодня, по прикидкам, получается примерно 46 миллионов кошек и 23-24, до 26 миллионов собак (домашних - ред)", - сказал Данкверт в интервью на телеканале НТВ. Ежегодный объем трат россиян на содержание домашних кошек и собак он оценил "под миллиард долларов" - учтя, в частности, ввоз в Россию импортных вакцин для кошек и собак (18,4 миллиона штук) и поступление импортных кормов.Комментируя планы регистрировать в электронной системе ведомства как сельскохозяйственных, так домашних животных (такой законопроект сейчас обсуждается - ред.), Данкверт заметил, что в случае возникновения эпизоотической ситуации, выявить всех животных-носителей без электронной системы будет невозможно.Кроме того, это и возможность сократить число бездомных животных. "Если мы хотим бороться с бездомными животными, надо понимать, кто их в первую очередь сделал бездомными", - заметил Данкверт, добавив, что подобные системы существуют во всем мире, и они предполагают очень жесткие схемы наказания за нарушение правил содержания животных.
https://ria.ru/20210424/aksessuary-1729732221.html
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россия, сергей данкверт, нтв (телеканал), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество