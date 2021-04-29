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Специалист рассказал, сколько денег россияне тратят на домашних питомцев
Специалист рассказал, сколько денег россияне тратят на домашних питомцев
Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев не менее одного миллиарда долларов, а если оценить количество домашних кошек и собак в РФ, то их не менее 70... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:18
2021-04-29T14:18
россия
сергей данкверт
нтв (телеканал)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев не менее одного миллиарда долларов, а если оценить количество домашних кошек и собак в РФ, то их не менее 70 миллионов, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт."На сегодня, по прикидкам, получается примерно 46 миллионов кошек и 23-24, до 26 миллионов собак (домашних - ред)", - сказал Данкверт в интервью на телеканале НТВ. Ежегодный объем трат россиян на содержание домашних кошек и собак он оценил "под миллиард долларов" - учтя, в частности, ввоз в Россию импортных вакцин для кошек и собак (18,4 миллиона штук) и поступление импортных кормов.Комментируя планы регистрировать в электронной системе ведомства как сельскохозяйственных, так домашних животных (такой законопроект сейчас обсуждается - ред.), Данкверт заметил, что в случае возникновения эпизоотической ситуации, выявить всех животных-носителей без электронной системы будет невозможно.Кроме того, это и возможность сократить число бездомных животных. "Если мы хотим бороться с бездомными животными, надо понимать, кто их в первую очередь сделал бездомными", - заметил Данкверт, добавив, что подобные системы существуют во всем мире, и они предполагают очень жесткие схемы наказания за нарушение правил содержания животных.
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россия, сергей данкверт, нтв (телеканал), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

Специалист рассказал, сколько денег россияне тратят на домашних питомцев

14:18 29.04.2021
 
© AP Photo / Ben MargotКлонированные котята в Сан-Франциско
Клонированные котята в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Ben Margot
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев не менее одного миллиарда долларов, а если оценить количество домашних кошек и собак в РФ, то их не менее 70 миллионов, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"На сегодня, по прикидкам, получается примерно 46 миллионов кошек и 23-24, до 26 миллионов собак (домашних - ред)", - сказал Данкверт в интервью на телеканале НТВ. Ежегодный объем трат россиян на содержание домашних кошек и собак он оценил "под миллиард долларов" - учтя, в частности, ввоз в Россию импортных вакцин для кошек и собак (18,4 миллиона штук) и поступление импортных кормов.
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Комментируя планы регистрировать в электронной системе ведомства как сельскохозяйственных, так домашних животных (такой законопроект сейчас обсуждается - ред.), Данкверт заметил, что в случае возникновения эпизоотической ситуации, выявить всех животных-носителей без электронной системы будет невозможно.
Кроме того, это и возможность сократить число бездомных животных. "Если мы хотим бороться с бездомными животными, надо понимать, кто их в первую очередь сделал бездомными", - заметил Данкверт, добавив, что подобные системы существуют во всем мире, и они предполагают очень жесткие схемы наказания за нарушение правил содержания животных.
 
РоссияСергей ДанквертНТВ (телеканал)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
 
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