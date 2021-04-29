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Песков надеется, что возобновление боев в Донбассе не случится
Песков надеется, что возобновление боев в Донбассе не случится
Россия надеется, что такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:29
2021-04-29T15:42
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Россия надеется, что такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает, и такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет", - сказал Песков в эфире "Первого канала".Представитель Кремля также отметил неопределенность позиции президента Украины Владимира Зеленского относительно минских соглашений."Мы слышим слова президента Зеленского о том, что минские соглашения "уже не то". Мы каждый раз не можем понять - это является официальным отказом президента Зеленского от минских соглашений? Уже даже в Вашингтоне одернули, так сказать, лацкан и сказали: "Послушайте, все-таки кроме минских соглашений, нет ничего". Тем не менее, очень много знаков вопросов остается и здесь", - сказал он.
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

Песков надеется, что возобновление боев в Донбассе не случится

15:29 29.04.2021 (обновлено: 15:42 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Россия надеется, что такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает, и такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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27 апреля, 10:24
Немцы испугались российских войск у границ Украины
Представитель Кремля также отметил неопределенность позиции президента Украины Владимира Зеленского относительно минских соглашений.
"Мы слышим слова президента Зеленского о том, что минские соглашения "уже не то". Мы каждый раз не можем понять - это является официальным отказом президента Зеленского от минских соглашений? Уже даже в Вашингтоне одернули, так сказать, лацкан и сказали: "Послушайте, все-таки кроме минских соглашений, нет ничего". Тем не менее, очень много знаков вопросов остается и здесь", - сказал он.
 
РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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