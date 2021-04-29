https://ria.ru/20210429/peskov-1730505867.html

Песков надеется, что возобновление боев в Донбассе не случится

Песков надеется, что возобновление боев в Донбассе не случится

Россия надеется, что такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:29

2021-04-29T15:29

2021-04-29T15:42

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Россия надеется, что такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает, и такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет", - сказал Песков в эфире "Первого канала".Представитель Кремля также отметил неопределенность позиции президента Украины Владимира Зеленского относительно минских соглашений."Мы слышим слова президента Зеленского о том, что минские соглашения "уже не то". Мы каждый раз не можем понять - это является официальным отказом президента Зеленского от минских соглашений? Уже даже в Вашингтоне одернули, так сказать, лацкан и сказали: "Послушайте, все-таки кроме минских соглашений, нет ничего". Тем не менее, очень много знаков вопросов остается и здесь", - сказал он.

https://ria.ru/20210427/voyska-1730093594.html

россия

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире