https://ria.ru/20210429/peskov-1730487838.html

Песков намекнул на иностранное вмешательство в заговоре против Лукашенко

Песков намекнул на иностранное вмешательство в заговоре против Лукашенко

РФ понимает объем заговора против властей Белоруссии - без помощи "государства Х" такие действия выполнить невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:23

2021-04-29T14:23

2021-04-29T15:17

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

в мире

белоруссия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. РФ понимает объем заговора против властей Белоруссии - без помощи "государства Х" такие действия выполнить невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это дело, которое ведет белорусский КГБ, и именно там эти заговорщики арестованы и допрашиваются, и именно там они дают свидетельские показания", - сказал Песков в эфире Первого канала.По его словам, есть понимание об объеме заговора. "Есть только понимание одного: мы все слышали признательные показания и мы представляем объем заговора", - добавил пресс-секретарь.Он пояснил, что речь шла не только о ликвидации президента Белоруссии Александра Лукашенко, но и о взятии в заложники членов его семьи и блокировании энергосистемы страны. "Группа эмигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны, и без помощи государства Х или без поручения государства Х такие действия выполнять невозможно, их даже невозможно планировать. Это факт неоспоримый, которым мы можем оперировать", - заявил Песков.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210417/fsb-1728755413.html

https://ria.ru/20210421/belorussiya-1729377978.html

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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире, белоруссия