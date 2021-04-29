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Песков намекнул на иностранное вмешательство в заговоре против Лукашенко
Песков намекнул на иностранное вмешательство в заговоре против Лукашенко
РФ понимает объем заговора против властей Белоруссии - без помощи "государства Х" такие действия выполнить невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:23
2021-04-29T15:17
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
в мире
белоруссия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. РФ понимает объем заговора против властей Белоруссии - без помощи "государства Х" такие действия выполнить невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это дело, которое ведет белорусский КГБ, и именно там эти заговорщики арестованы и допрашиваются, и именно там они дают свидетельские показания", - сказал Песков в эфире Первого канала.По его словам, есть понимание об объеме заговора. "Есть только понимание одного: мы все слышали признательные показания и мы представляем объем заговора", - добавил пресс-секретарь.Он пояснил, что речь шла не только о ликвидации президента Белоруссии Александра Лукашенко, но и о взятии в заложники членов его семьи и блокировании энергосистемы страны. "Группа эмигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны, и без помощи государства Х или без поручения государства Х такие действия выполнять невозможно, их даже невозможно планировать. Это факт неоспоримый, которым мы можем оперировать", - заявил Песков.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210417/fsb-1728755413.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире, белоруссия

Песков намекнул на иностранное вмешательство в заговоре против Лукашенко

14:23 29.04.2021 (обновлено: 15:17 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. РФ понимает объем заговора против властей Белоруссии - без помощи "государства Х" такие действия выполнить невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это дело, которое ведет белорусский КГБ, и именно там эти заговорщики арестованы и допрашиваются, и именно там они дают свидетельские показания", - сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, есть понимание об объеме заговора. "Есть только понимание одного: мы все слышали признательные показания и мы представляем объем заговора", - добавил пресс-секретарь.
Он пояснил, что речь шла не только о ликвидации президента Белоруссии Александра Лукашенко, но и о взятии в заложники членов его семьи и блокировании энергосистемы страны. "Группа эмигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны, и без помощи государства Х или без поручения государства Х такие действия выполнять невозможно, их даже невозможно планировать. Это факт неоспоримый, которым мы можем оперировать", - заявил Песков.
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:31
ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.
Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 22:16
В США назвали условие для нормализации отношений с Белоруссией
 
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВ миреБелоруссия
 
 
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