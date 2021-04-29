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Жапаров обратился к жителям Киргизии из-за перестрелки на границе

Жапаров обратился к жителям Киргизии из-за перестрелки на границе

Президент Киргизии Садыр Жапаров в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном призвал граждан республики сохранять спокойствие и не поддаваться на... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:21

2021-04-29T15:21

2021-04-29T15:32

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном призвал граждан республики сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации."Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь", - написал он на своей странице в Facebook.Жапаров заявил, что "сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри", и призвал все внутриполитические силы "к сдержанности в такой непростой для страны момент"."Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле", - заявил президент.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T15:21 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире