Жапаров обратился к жителям Киргизии из-за перестрелки на границе
15:21 29.04.2021 (обновлено: 15:32 29.04.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном призвал граждан республики сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
"Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь", - написал он на своей странице в Facebook.
Жапаров заявил, что "сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри", и призвал все внутриполитические силы "к сдержанности в такой непростой для страны момент".
"Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле", - заявил президент.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.