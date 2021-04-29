https://ria.ru/20210429/paskha-1730421645.html

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на пасхальный стол

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на пасхальный стол

Россияне готовы потратить на пасхальный кулич в среднем 1,6 тысячи рублей, а на красители для яиц - 264 рубля, выяснили эксперты "Яндекс.Маркета". РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:11

2021-04-29T09:11

2021-04-29T09:11

религия и мировоззрение

пасха

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне готовы потратить на пасхальный кулич в среднем 1,6 тысячи рублей, а на красители для яиц - 264 рубля, выяснили эксперты "Яндекс.Маркета".По данным сервиса, покупатели отдают предпочтение куличам с изюмом, а также лимонным кексам и готовы потратить на них в среднем 1,6 тысячи рублей. По мнению экспертов, такая стоимость обусловлена тем, что чаще всего покупают не один кулич, а несколько, а также добавляют в заказ пасхальные пряники со сгущенкой или повидлом разных вкусов. Те, кто планирует печь куличи самостоятельно, чаще всего выбирают ванильный ароматизатор для усиления вкуса, отмечают эксперты.Для окрашивания яиц к праздничному столу россияне предпочитают покупать наборы, где содержатся от пяти до семи разных оттенков. Такие наборы приобретают чаще, чем одноцветные гели-красители. Наиболее популярными оттенками для окрашивания яиц стали красный, желтый, синий, зеленый, розовый, фиолетовый и золотой. На такие красители россияне готовы потратить в среднем 274 рубля, подсчитали в сервисе.Для украшения яиц все еще чаще приобретают пищевые красители, однако, растут и продажи наклеек. Наиболее популярными у пользователей стали наклейки с узором "хохлома" и глиттером, жостовскими узорами и ангелами.В целом, продажи выпечки и кондитерских изделий к Пасхе выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне начали активно закупаться куличами, пасхальными пряниками и украшениями для яиц уже с 22 апреля, а 26 числа продажи достигли пика."За последнюю неделю покупатели чаще всего приобретали дрожжи для выпечки, пасхальные украшения и наклейки, посыпки, а также готовые смеси для приготовления куличей. Продажи подобных товаров в предпасхальную неделю выросли в 1,2 раза по сравнению с предпасхальной неделей в прошлом году", - резюмировали эксперты сервиса.

https://ria.ru/20210429/produkty-1730384295.html

https://ria.ru/20210429/yaytsa-1730410854.html

https://ria.ru/20210428/paskha-1730232758.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, русская православная церковь, общество