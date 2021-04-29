https://ria.ru/20210429/partiya-1730531822.html

В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России

В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России

Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:00

2021-04-29T17:00

2021-04-29T17:00

россия

венкатеш варма

с-400 «триумф»

рособоронэкспорт

москва

нью-дели

индия

безопасность

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.

https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html

россия

москва

нью-дели

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венкатеш варма, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, москва, нью-дели, индия, безопасность