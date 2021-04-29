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В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России
В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России
Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:00
2021-04-29T17:00
россия
венкатеш варма
с-400 «триумф»
рособоронэкспорт
москва
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индия
безопасность
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.
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россия
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россия, венкатеш варма, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, москва, нью-дели, индия, безопасность

В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России

17:00 29.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.
"К концу текущего года. Контракт выполняется в соответствии с графиком", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.
Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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РоссияВенкатеш ВармаС-400 «Триумф»РособоронэкспортМоскваНью-ДелиИндияБезопасность
 
 
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