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В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России
В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России
Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:00
2021-04-29T17:00
2021-04-29T17:00
россия
венкатеш варма
с-400 «триумф»
рособоронэкспорт
москва
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индия
безопасность
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.
https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html
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россия, венкатеш варма, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, москва, нью-дели, индия, безопасность