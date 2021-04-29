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Минюст подал иски о ликвидации двух партий за неучастие в выборах
Минюст подал иски о ликвидации двух партий за неучастие в выборах
Минюст на основании информации ЦИК подал в Верховный суд иски по ликвидации двух партий за неучастие в выборах в течение семи лет, сообщил РИА Новости член ЦИК... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:23
2021-04-29T09:23
2021-04-29T09:23
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минюст на основании информации ЦИК подал в Верховный суд иски по ликвидации двух партий за неучастие в выборах в течение семи лет, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко."В связи с неучастием политических партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ" в выборах в течение семи лет подряд, на основании соответствующей информации Центризбиркома, Минюст подал в Верховный суд исковые заявления по ликвидации указанных партий", - сказал Шевченко.Он добавил, что рассмотрение исков Минюста о ликвидации партий назначено в Верховном суде на 18 мая.Ранее Шевченко сообщал РИА Новости, что количество партий, которые могут участвовать в выборах в РФ, с начала года сократилось с 37 до 32.
https://ria.ru/20210425/vybory-1729845700.html
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россия, цик рф, министерство юстиции рф (минюст россии), верховный суд рф, политика