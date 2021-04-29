https://ria.ru/20210429/parad-1730593320.html
Опубликован порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве
Опубликован порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве
Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T23:23
2021-04-29T23:23
2021-04-29T23:23
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.Отмечается, что в составе механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.Кроме того, в авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30см и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57 и штурмовиков Су-25.
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россия, су-30см, русские витязи, миг-29, миг-31, москва, безопасность