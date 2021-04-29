https://ria.ru/20210429/parad-1730593320.html

Опубликован порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве

Опубликован порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве

Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T23:23

2021-04-29T23:23

2021-04-29T23:23

россия

су-30см

русские витязи

миг-29

миг-31

москва

безопасность

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.Отмечается, что в составе механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.Кроме того, в авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30см и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57 и штурмовиков Су-25.

https://ria.ru/20210429/parad-1730405959.html

россия

москва

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2021

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россия, су-30см, русские витязи, миг-29, миг-31, москва, безопасность