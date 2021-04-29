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https://ria.ru/20210429/parad-1730593320.html
Опубликован порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве
Опубликован порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве
Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T23:23
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россия
су-30см
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москва
безопасность
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.Отмечается, что в составе механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.Кроме того, в авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30см и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57 и штурмовиков Су-25.
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россия
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россия, су-30см, русские витязи, миг-29, миг-31, москва, безопасность

Опубликован порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве

23:23 29.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий готовится к ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащий готовится к ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
Отмечается, что в составе механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.
Тверская улица - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
00:22
В центре Москвы перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 мая
Кроме того, в авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30см и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57 и штурмовиков Су-25.
 
РоссияСу-30СМРусские ВитязиМиГ-29МиГ-31МоскваБезопасность
 
 
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