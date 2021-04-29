https://ria.ru/20210429/parad-1730562021.html

Репетиция парада Победы. Прямая трансляция

Репетиция парада Победы. Прямая трансляция

В Москве проходит репетиция парада Победы. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:44

2021-04-29T18:44

2021-04-29T19:42

россия

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В Москве проходит репетиция парада Победы.Из-за подготовки к торжествам в центре столицы перекрыли несколько улиц. Отдельные станции метро работают только на вход.Помимо этого, в 22:00 начнется первая ночная репетиция парада. В пешем строю по Красной площади пройдут более 12 тысяч военнослужащих.В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, добавили в Минобороны.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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