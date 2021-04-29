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Репетиция парада Победы. Прямая трансляция
Репетиция парада Победы. Прямая трансляция
В Москве проходит репетиция парада Победы. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:44
2021-04-29T18:44
2021-04-29T19:42
россия
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В Москве проходит репетиция парада Победы.Из-за подготовки к торжествам в центре столицы перекрыли несколько улиц. Отдельные станции метро работают только на вход.Помимо этого, в 22:00 начнется первая ночная репетиция парада. В пешем строю по Красной площади пройдут более 12 тысяч военнослужащих.В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, добавили в Минобороны.
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LIVE: Репетиция парада Победы
LIVE: Репетиция парада Победы
2021-04-29T18:44
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видео, россия
В Москве проходит репетиция парада Победы.
Из-за подготовки к торжествам в центре столицы перекрыли несколько улиц. Отдельные станции метро работают только на вход.
Помимо этого, в 22:00 начнется первая ночная репетиция парада. В пешем строю по Красной площади пройдут более 12 тысяч военнослужащих.
В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, добавили в Минобороны.