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В центре Москвы перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 мая
В центре Москвы перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 мая
Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая, все парковочные места в этих районах будут не доступны, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T00:22
2021-04-29T00:23
москва
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая, все парковочные места в этих районах будут не доступны, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).Так, 29 апреля с 17.30 до 20.00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки: Крылатская улица от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники - Северо-Западная хорда от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники. Помимо этого, будет перекрыто движение на Карамышевском мосту; улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники; проспекте Маршала Жукова; Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня.Также движение транспорта перекроют на Баррикадной улице; Новинском бульваре; Садово-Кудринской улице; Большой Садовой; Садовой-Триумфальной; Садовой-Каретной улице; 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.По маршруту следования колонны все парковочные места будут ликвидированы 29 и 30 апреля.Кроме того, 29 апреля с 17.30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц: Тверская улица от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3; строение 1 до Тверской улицы; Моховая улица от улицы Воздвиженка до Тверской улицы; Охотный ряд; Театральный проезд; улица Большая Никитская; Новая и Старая площади; Китайгородский проезд.Для движения транспорта перекрыты будут следующие набережные: Москворецкая; Кремлевская; Гончарная; Котельническая; Устьинская; Подгорская; Софийская; Раушская; Болотная; Садовническая; Кадашевская, а также Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост.Перекрытия затронут также Болотную улицу; Болотную площадь; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую улицу; улицы Солянка и Петровку.Начиная с 22.00 и до окончания мероприятия перекроют: Тверской, Страстной бульвары, Большой Путинковский переулок, а с 22.30 движение перекроют на участке следования колонны: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; Моховая улица; улица Воздвиженка; Новый Арбат; Новинский бульвар. Движение будет открыто по мере прохождения колонны. При этом парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29 и 30 апреля.
https://ria.ru/20210429/metro-1730405737.html
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москва, общество

В центре Москвы перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 мая

00:22 29.04.2021 (обновлено: 00:23 29.04.2021)
 
© Пресс-служба комплекса городского хозяйстваТверская улица
Тверская улица - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая, все парковочные места в этих районах будут не доступны, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, 29 апреля с 17.30 до 20.00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки: Крылатская улица от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники - Северо-Западная хорда от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники. Помимо этого, будет перекрыто движение на Карамышевском мосту; улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники; проспекте Маршала Жукова; Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня.
Также движение транспорта перекроют на Баррикадной улице; Новинском бульваре; Садово-Кудринской улице; Большой Садовой; Садовой-Триумфальной; Садовой-Каретной улице; 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.
По маршруту следования колонны все парковочные места будут ликвидированы 29 и 30 апреля.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
00:14
В центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада
Кроме того, 29 апреля с 17.30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц: Тверская улица от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3; строение 1 до Тверской улицы; Моховая улица от улицы Воздвиженка до Тверской улицы; Охотный ряд; Театральный проезд; улица Большая Никитская; Новая и Старая площади; Китайгородский проезд.
Для движения транспорта перекрыты будут следующие набережные: Москворецкая; Кремлевская; Гончарная; Котельническая; Устьинская; Подгорская; Софийская; Раушская; Болотная; Садовническая; Кадашевская, а также Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост.
Перекрытия затронут также Болотную улицу; Болотную площадь; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую улицу; улицы Солянка и Петровку.
Начиная с 22.00 и до окончания мероприятия перекроют: Тверской, Страстной бульвары, Большой Путинковский переулок, а с 22.30 движение перекроют на участке следования колонны: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; Моховая улица; улица Воздвиженка; Новый Арбат; Новинский бульвар. Движение будет открыто по мере прохождения колонны. При этом парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29 и 30 апреля.
Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:53
Кремль рекомендовал освещающим Парад Победы журналистам сдать ПЦР-тесты
 
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