https://ria.ru/20210429/parad-1730405959.html

В центре Москвы перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 мая

В центре Москвы перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 мая

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая, все парковочные места в этих районах будут не доступны, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T00:22

2021-04-29T00:22

2021-04-29T00:23

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728623187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b66d91074727d9597d0529570c8768b.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая, все парковочные места в этих районах будут не доступны, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).Так, 29 апреля с 17.30 до 20.00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки: Крылатская улица от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники - Северо-Западная хорда от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники. Помимо этого, будет перекрыто движение на Карамышевском мосту; улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники; проспекте Маршала Жукова; Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня.Также движение транспорта перекроют на Баррикадной улице; Новинском бульваре; Садово-Кудринской улице; Большой Садовой; Садовой-Триумфальной; Садовой-Каретной улице; 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.По маршруту следования колонны все парковочные места будут ликвидированы 29 и 30 апреля.Кроме того, 29 апреля с 17.30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц: Тверская улица от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3; строение 1 до Тверской улицы; Моховая улица от улицы Воздвиженка до Тверской улицы; Охотный ряд; Театральный проезд; улица Большая Никитская; Новая и Старая площади; Китайгородский проезд.Для движения транспорта перекрыты будут следующие набережные: Москворецкая; Кремлевская; Гончарная; Котельническая; Устьинская; Подгорская; Софийская; Раушская; Болотная; Садовническая; Кадашевская, а также Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост.Перекрытия затронут также Болотную улицу; Болотную площадь; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую улицу; улицы Солянка и Петровку.Начиная с 22.00 и до окончания мероприятия перекроют: Тверской, Страстной бульвары, Большой Путинковский переулок, а с 22.30 движение перекроют на участке следования колонны: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; Моховая улица; улица Воздвиженка; Новый Арбат; Новинский бульвар. Движение будет открыто по мере прохождения колонны. При этом парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29 и 30 апреля.

https://ria.ru/20210429/metro-1730405737.html

https://ria.ru/20210427/parad-1730126807.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество