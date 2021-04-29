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В Госдуме оценили отношения со странами Балтии
В Госдуме оценили отношения со странами Балтии
Ситуация в отношениях со странами Балтии сейчас накалена, но Россия будет работать с этим, там есть здравомыслящие политики, заявил председатель думского... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:18
2021-04-29T12:18
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
балтия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация в отношениях со странами Балтии сейчас накалена, но Россия будет работать с этим, там есть здравомыслящие политики, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий на брифинге в МИА "Россия сегодня"."Сейчас ситуация, конечно, накалена, но будем работать дальше. В этих странах тоже есть здравомыслящие политики. В этих странах есть очень серьезные люди... в русской диаспоре, в представителях малого и среднего бизнеса. Надо работать. Если люди приняли решение оставаться в этих странах, если люди приняли решение там работать, если люди приняли решение сопротивляться насильственной ассимиляции русскоязычного населения... значит, это сильные люди", - сказал депутат.
https://ria.ru/20210429/diplomaty-1730426283.html
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в мире, россия, леонид слуцкий (политик), балтия

В Госдуме оценили отношения со странами Балтии

12:18 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация в отношениях со странами Балтии сейчас накалена, но Россия будет работать с этим, там есть здравомыслящие политики, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий на брифинге в МИА "Россия сегодня".
"Сейчас ситуация, конечно, накалена, но будем работать дальше. В этих странах тоже есть здравомыслящие политики. В этих странах есть очень серьезные люди... в русской диаспоре, в представителях малого и среднего бизнеса. Надо работать. Если люди приняли решение оставаться в этих странах, если люди приняли решение там работать, если люди приняли решение сопротивляться насильственной ассимиляции русскоязычного населения... значит, это сильные люди", - сказал депутат.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 09:48
Евродепутат от Эстонии предложил выслать российских дипломатов при ЕС
 
В миреРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Балтия
 
 
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