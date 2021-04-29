https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730453497.html

В Госдуме оценили отношения со странами Балтии

В Госдуме оценили отношения со странами Балтии

Ситуация в отношениях со странами Балтии сейчас накалена, но Россия будет работать с этим, там есть здравомыслящие политики, заявил председатель думского... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:18

2021-04-29T12:18

2021-04-29T12:18

в мире

россия

леонид слуцкий (политик)

балтия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация в отношениях со странами Балтии сейчас накалена, но Россия будет работать с этим, там есть здравомыслящие политики, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий на брифинге в МИА "Россия сегодня"."Сейчас ситуация, конечно, накалена, но будем работать дальше. В этих странах тоже есть здравомыслящие политики. В этих странах есть очень серьезные люди... в русской диаспоре, в представителях малого и среднего бизнеса. Надо работать. Если люди приняли решение оставаться в этих странах, если люди приняли решение там работать, если люди приняли решение сопротивляться насильственной ассимиляции русскоязычного населения... значит, это сильные люди", - сказал депутат.

https://ria.ru/20210429/diplomaty-1730426283.html

россия

балтия

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2021

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в мире, россия, леонид слуцкий (политик), балтия