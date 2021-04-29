https://ria.ru/20210429/onlayn-proekt-1730500389.html

Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года

Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года

Уже 300 историй опубликовано в рамках онлайн-проекта "Красная книга Москвы", он продлится до зимы 2022 года, сообщает в Telegram столичный комплекс городского... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:53

2021-04-29T15:53

2021-04-29T15:53

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городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уже 300 историй опубликовано в рамках онлайн-проекта "Красная книга Москвы", он продлится до зимы 2022 года, сообщает в Telegram столичный комплекс городского хозяйства.Отмечается, что благодаря проекту пользователи узнали, как защищается зеленая жаба, какую скорость может развить сапсан, как выглядит огненный червонец, чем питается лесная мышовка, какая рыба жила еще в ледниковый период, где в Москве обитают перепел и малый зуек.Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, небольшой птице желтой трясогузке и крупном грибе подосиновике белом."Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в "Красную книгу" столицы входят более 560 представителей флоры и фауны.

https://ria.ru/20210323/krasnoknizhnye-1603279631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество