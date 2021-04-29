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Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года
Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года
Уже 300 историй опубликовано в рамках онлайн-проекта "Красная книга Москвы", он продлится до зимы 2022 года, сообщает в Telegram столичный комплекс городского... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:53
2021-04-29T15:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уже 300 историй опубликовано в рамках онлайн-проекта "Красная книга Москвы", он продлится до зимы 2022 года, сообщает в Telegram столичный комплекс городского хозяйства.Отмечается, что благодаря проекту пользователи узнали, как защищается зеленая жаба, какую скорость может развить сапсан, как выглядит огненный червонец, чем питается лесная мышовка, какая рыба жила еще в ледниковый период, где в Москве обитают перепел и малый зуек.Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, небольшой птице желтой трясогузке и крупном грибе подосиновике белом."Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в "Красную книгу" столицы входят более 560 представителей флоры и фауны.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года

15:53 29.04.2021
 
© Depositphotos / Glenn PriceСапсан
Сапсан - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Depositphotos / Glenn Price
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уже 300 историй опубликовано в рамках онлайн-проекта "Красная книга Москвы", он продлится до зимы 2022 года, сообщает в Telegram столичный комплекс городского хозяйства.
"Уже 300 историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы". Проект департамента природопользования и охраны окружающей среды существует уже почти год. Ежедневно на странице moscowredbook в Instagram рассказывают о редких представителях флоры и фауны, обитающих в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря проекту пользователи узнали, как защищается зеленая жаба, какую скорость может развить сапсан, как выглядит огненный червонец, чем питается лесная мышовка, какая рыба жила еще в ледниковый период, где в Москве обитают перепел и малый зуек.
Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, небольшой птице желтой трясогузке и крупном грибе подосиновике белом.
"Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в "Красную книгу" столицы входят более 560 представителей флоры и фауны.
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