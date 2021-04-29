Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уже 300 историй опубликовано в рамках онлайн-проекта "Красная книга Москвы", он продлится до зимы 2022 года, сообщает в Telegram столичный комплекс городского хозяйства.
"Уже 300 историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы". Проект департамента природопользования и охраны окружающей среды существует уже почти год. Ежедневно на странице moscowredbook в Instagram рассказывают о редких представителях флоры и фауны, обитающих в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря проекту пользователи узнали, как защищается зеленая жаба, какую скорость может развить сапсан, как выглядит огненный червонец, чем питается лесная мышовка, какая рыба жила еще в ледниковый период, где в Москве обитают перепел и малый зуек.
Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, небольшой птице желтой трясогузке и крупном грибе подосиновике белом.
"Онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в "Красную книгу" столицы входят более 560 представителей флоры и фауны.