https://ria.ru/20210429/omega3-1730378583.html

Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3

Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3

Американские ученые выяснили, что пищевые добавки с омега-3, часто назначаемые для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказаться опасными для... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T02:00

2021-04-29T02:00

2021-04-29T02:00

наука

биология

здоровье

сша

питание

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что пищевые добавки с омега-3, часто назначаемые для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказаться опасными для определенной группы пациентов, у которых это соединение может спровоцировать развитие мерцательной аритмии. Результаты исследования опубликованы в журнале Европейского кардиологического общества European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания. Омега-3 кислоты содержатся в рыбе, моллюсках и водорослях, но далеко не все люди предпочитают такой рацион, поэтому специалисты предлагают компенсировать дефицит омега-3 в организме с помощью рыбьего жира или специальных пищевых добавок.Однако анализ клинических исследований, проведенных в США, показал, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты у людей с высоким уровнем липидов в крови могут повысить риск развития наиболее распространенного нарушения сердечного ритма — мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий. По данным медицинской статистики, вероятность инсульта у людей с этим заболеванием в пять раз выше, чем у людей, не страдающих аритмией."В настоящее время добавки с рыбьим жиром назначают пациентам с повышенным уровнем триглицеридов в плазме для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, — приводятся в пресс-релизе Европейского кардиологического общества слова руководителя исследования доктора Сальваторе Карбоне (Salvatore Carbone) из Университета Содружества Вирджинии. — Из-за высокой распространенности повышенных триглицеридов в популяции, это происходит довольно часто. При этом низкие дозы омега-3 жирных кислот доступны без рецепта".Анализ включал пять рандомизированных контролируемых испытаний, изучающих влияние добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислот на сердечно-сосудистую систему. В общей сложности 50 277 пациентов получали рыбий жир или плацебо и находились под наблюдением от двух до 7,4 лет. Доза рыбьего жира варьировала от 0,84 до 4 грамм в сутки. У всех участников изначально были: повышенный уровень триглицеридов и диагностированные сердечно-сосудистые заболевания либо высокий риск их развития.Так как в разных исследованиях тестировали разные составы омега-3 жирных кислот и в разных дозах, авторы провели всесторонний метаанализ, чтобы ответить на вопрос об однозначной связи рыбьего жира с повышенным риском развития мерцательной аритмии, и обнаружили, что прием омега-3-ненасыщенных жирных кислот повышает риск возникновения фибрилляции предсердий в 1,37 раза по сравнению с плацебо."Наше исследование показывает, что добавки с рыбьим жиром связаны со значительно более частым развитием фибрилляции предсердий у пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском", — отмечает доктор Карбоне. Авторы считают, что при назначении добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами медики должны учитывать выявленные риски.

https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html

https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, сша, питание