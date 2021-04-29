https://ria.ru/20210429/ogon-1730456624.html

Жители Югры попали в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню

Жители Югры попали в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню

Двоих мужчин в Когалыме (ХМАО), разъезжавших на автомобиле с символикой СССР, доставили в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню, в региональном... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:29

2021-04-29T12:29

2021-04-29T12:29

ханты-мансийский автономный округ

когалым

берлин (город)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Двоих мужчин в Когалыме (ХМАО), разъезжавших на автомобиле с символикой СССР, доставили в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню, в региональном управлении МВД сообщили РИА Новости о проверке по данному факту.Ранее в соцсетях появился пост об инциденте, произошедшем 22 апреля. Автор публикации сообщил, что двое жителей Когалыма решили отдать дань уважения ветеранам в день ввода войск СССР в Берлин и возложить цветы к Вечному огню, однако обоих доставили в отдел полиции, якобы изъяв документы.На видеозаписи, иллюстрирующей публикацию, видно, как несколько полицейских подходят к оператору и интересуются целью посещения мемориала. Один из правоохранителей заявил о необходимости согласовывать подобные публичные мероприятия, а другой сообщил снимающему, что он "подпадает под описание маньяка из ориентировки" МВД, после чего просит представить документы и хватает его руками. Кроме того, в кадр регулярно попадает автомобиль, украшенный флагами с символикой СССР и профилями Ленина и Сталина, на котором мужчины, по собственным словам, приехали к мемориалу.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, 22 апреля на улице Сибирской в Когалыме "были выявлены граждане, в действиях которых усматривались признаки административного правонарушения". В ведомстве подчеркнули, что правоохранители действительно доставили мужчин в отдел полиции "для разбирательства"."В настоящее время начальником УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по данному факту назначено проведение служебной проверки в отношении полицейских, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям как сотрудников полиции, так и граждан", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что если по результатам проверки в действиях полицейских будут выявлены какие-либо нарушения, их привлекут к ответственности, предусмотренной законодательством.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/ogon-1602272930.html

https://ria.ru/20210322/peterburg-1602257225.html

ханты-мансийский автономный округ

когалым

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, когалым, берлин (город), происшествия