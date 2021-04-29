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Жители Югры попали в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню
Жители Югры попали в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню
Двоих мужчин в Когалыме (ХМАО), разъезжавших на автомобиле с символикой СССР, доставили в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню, в региональном... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:29
2021-04-29T12:29
ханты-мансийский автономный округ
когалым
берлин (город)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Двоих мужчин в Когалыме (ХМАО), разъезжавших на автомобиле с символикой СССР, доставили в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню, в региональном управлении МВД сообщили РИА Новости о проверке по данному факту.Ранее в соцсетях появился пост об инциденте, произошедшем 22 апреля. Автор публикации сообщил, что двое жителей Когалыма решили отдать дань уважения ветеранам в день ввода войск СССР в Берлин и возложить цветы к Вечному огню, однако обоих доставили в отдел полиции, якобы изъяв документы.На видеозаписи, иллюстрирующей публикацию, видно, как несколько полицейских подходят к оператору и интересуются целью посещения мемориала. Один из правоохранителей заявил о необходимости согласовывать подобные публичные мероприятия, а другой сообщил снимающему, что он "подпадает под описание маньяка из ориентировки" МВД, после чего просит представить документы и хватает его руками. Кроме того, в кадр регулярно попадает автомобиль, украшенный флагами с символикой СССР и профилями Ленина и Сталина, на котором мужчины, по собственным словам, приехали к мемориалу.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, 22 апреля на улице Сибирской в Когалыме "были выявлены граждане, в действиях которых усматривались признаки административного правонарушения". В ведомстве подчеркнули, что правоохранители действительно доставили мужчин в отдел полиции "для разбирательства"."В настоящее время начальником УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по данному факту назначено проведение служебной проверки в отношении полицейских, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям как сотрудников полиции, так и граждан", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что если по результатам проверки в действиях полицейских будут выявлены какие-либо нарушения, их привлекут к ответственности, предусмотренной законодательством.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/ogon-1602272930.html
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ханты-мансийский автономный округ, когалым, берлин (город), происшествия

Жители Югры попали в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню

12:29 29.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Двоих мужчин в Когалыме (ХМАО), разъезжавших на автомобиле с символикой СССР, доставили в полицию из-за возложения цветов к Вечному огню, в региональном управлении МВД сообщили РИА Новости о проверке по данному факту.
Ранее в соцсетях появился пост об инциденте, произошедшем 22 апреля. Автор публикации сообщил, что двое жителей Когалыма решили отдать дань уважения ветеранам в день ввода войск СССР в Берлин и возложить цветы к Вечному огню, однако обоих доставили в отдел полиции, якобы изъяв документы.
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На видеозаписи, иллюстрирующей публикацию, видно, как несколько полицейских подходят к оператору и интересуются целью посещения мемориала. Один из правоохранителей заявил о необходимости согласовывать подобные публичные мероприятия, а другой сообщил снимающему, что он "подпадает под описание маньяка из ориентировки" МВД, после чего просит представить документы и хватает его руками. Кроме того, в кадр регулярно попадает автомобиль, украшенный флагами с символикой СССР и профилями Ленина и Сталина, на котором мужчины, по собственным словам, приехали к мемориалу.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, 22 апреля на улице Сибирской в Когалыме "были выявлены граждане, в действиях которых усматривались признаки административного правонарушения". В ведомстве подчеркнули, что правоохранители действительно доставили мужчин в отдел полиции "для разбирательства".
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"В настоящее время начальником УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по данному факту назначено проведение служебной проверки в отношении полицейских, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям как сотрудников полиции, так и граждан", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что если по результатам проверки в действиях полицейских будут выявлены какие-либо нарушения, их привлекут к ответственности, предусмотренной законодательством.
 
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