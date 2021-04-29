https://ria.ru/20210429/nogti-1730426037.html

Врач рассказала, о каких болезнях говорит изменение цвета и формы ногтей

Врач рассказала, о каких болезнях говорит изменение цвета и формы ногтей

Изменение цвета и структуры ногтевой пластины может указывать на целый ряд заболеваний, заявила "Звезде" кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:46

2021-04-29T09:46

2021-04-29T09:46

александр мясников (врач)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577810031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e81f3338dfe86399e4bd5479dfdcb6b6.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Изменение цвета и структуры ногтевой пластины может указывать на целый ряд заболеваний, заявила "Звезде" кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина.Она рассказала, что при осмотре врачи обращают внимание на цвет, прозрачность, форму, поверхность и консистенцию ногтя, а также плотность его прилегания к коже.Она подчеркнула, что темно-коричневый цвет может появляться при болезни Аддисона и рентгеновском облучении, тогда как при диабетической гангрене или тромбозе артерий ноготь может окраситься в черный. Врач отметила, что те же процессы наблюдается при нарушении рациона и дефиците белка.Она также добавила, что при осмотре пациента уделяется внимание и состоянию ногтевой кожицы. Ранее врач Александр Мясников призвал обращать внимание на цвет ногтей на руках, так как его изменения могут указывать на серьезное заболевание. Медик особенно указал на опасность для женщин, которые используют гелевое покрытие, так как они "месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение".

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/nogti-1601816180.html

https://ria.ru/20191006/1559490866.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), общество