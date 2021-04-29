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Врач рассказала, о каких болезнях говорит изменение цвета и формы ногтей
Врач рассказала, о каких болезнях говорит изменение цвета и формы ногтей
Изменение цвета и структуры ногтевой пластины может указывать на целый ряд заболеваний, заявила "Звезде" кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:46
2021-04-29T09:46
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Изменение цвета и структуры ногтевой пластины может указывать на целый ряд заболеваний, заявила "Звезде" кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина.Она рассказала, что при осмотре врачи обращают внимание на цвет, прозрачность, форму, поверхность и консистенцию ногтя, а также плотность его прилегания к коже.Она подчеркнула, что темно-коричневый цвет может появляться при болезни Аддисона и рентгеновском облучении, тогда как при диабетической гангрене или тромбозе артерий ноготь может окраситься в черный. Врач отметила, что те же процессы наблюдается при нарушении рациона и дефиците белка.Она также добавила, что при осмотре пациента уделяется внимание и состоянию ногтевой кожицы. Ранее врач Александр Мясников призвал обращать внимание на цвет ногтей на руках, так как его изменения могут указывать на серьезное заболевание. Медик особенно указал на опасность для женщин, которые используют гелевое покрытие, так как они "месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение".
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александр мясников (врач), общество

Врач рассказала, о каких болезнях говорит изменение цвета и формы ногтей

09:46 29.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Изменение цвета и структуры ногтевой пластины может указывать на целый ряд заболеваний, заявила "Звезде" кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина.
Она рассказала, что при осмотре врачи обращают внимание на цвет, прозрачность, форму, поверхность и консистенцию ногтя, а также плотность его прилегания к коже.
"Если цвет ногтевой пластинки белый или цвета матового стекла, то у пациента может быть цирроз печени. Синеватая часть ногтевой пластинки часто говорит о болезни Вильсона. Желтый окрас бывает при желтухе и нарушениях лимфо-обращение", - отметила специалист.
Она подчеркнула, что темно-коричневый цвет может появляться при болезни Аддисона и рентгеновском облучении, тогда как при диабетической гангрене или тромбозе артерий ноготь может окраситься в черный.
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"При гипервитаминозах появляется ломкость и тусклость ногтевых пластин", - заключила Бородулина.
Врач отметила, что те же процессы наблюдается при нарушении рациона и дефиците белка.
Она также добавила, что при осмотре пациента уделяется внимание и состоянию ногтевой кожицы.
Ранее врач Александр Мясников призвал обращать внимание на цвет ногтей на руках, так как его изменения могут указывать на серьезное заболевание. Медик особенно указал на опасность для женщин, которые используют гелевое покрытие, так как они "месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение".
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