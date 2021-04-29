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Бывший замглавы МИД Чехии увидел несостыковки в обвинениях в адрес России
Бывший замглавы МИД Чехии увидел несостыковки в обвинениях в адрес России
Бывший замглавы МИД Чехии, политолог Петр Друлаг удивился позиции властей республики, назвавших Россию причастной к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:03
2021-04-29T15:33
россия
милош земан
мид чехии
чехия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший замглавы МИД Чехии, политолог Петр Друлаг удивился позиции властей республики, назвавших Россию причастной к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице, пишет iDnes.По его мнению, Прага не представила доказательств, которые бы поставили точку в этой истории, поэтому бывший дипломат задается вопросом, какие цели преследует руководство страны.Друлаг напомнил, что США несколько месяцев решали, как ответить на "удар по американской демократии", прежде чем выслать десять российских дипломатов, тогда как президент Чехии Милош Земан согласился с оправданностью подозрений о причастности Москвы к взрывам, отметив, при этом, что решающих доказательств все еще нет.Политолог заявил, что намеренные "утечки" секретной информации — частое явление в период мировых кризисов, а когда выясняется, что правда отличается от представленных данных, это уже никого не интересует, так как дезинформаторы добились своих целей.Как констатировал Друлаг, Прага отказалась от своих интересов в отношениях с Москвой, а именно, от участия россиян в тендере на достройку АЭС "Дукованы", поставкок вакцины от коронавируса, а также от возможного проведения Чехией саммита Россия-США, заручившись одними лишь подозрениями.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Это спровоцировало дипломатический скандал, в ходе которого Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и назвала обвинения голословными. После этого в Праге потребовали уравнять численность сотрудников в посольствах двух стран.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/chekhiya-1730439692.html
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россия, милош земан, мид чехии, чехия, сша, политика

Бывший замглавы МИД Чехии увидел несостыковки в обвинениях в адрес России

15:03 29.04.2021 (обновлено: 15:33 29.04.2021)
 
© Фото : Czech Foreign MinistryБывший чешский заместитель министра иностранных дел и посол Петр Друлаг
Бывший чешский заместитель министра иностранных дел и посол Петр Друлаг - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Czech Foreign Ministry
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший замглавы МИД Чехии, политолог Петр Друлаг удивился позиции властей республики, назвавших Россию причастной к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице, пишет iDnes.
По его мнению, Прага не представила доказательств, которые бы поставили точку в этой истории, поэтому бывший дипломат задается вопросом, какие цели преследует руководство страны.

"Откуда наша контрразведка получила эту информацию? Почему она появилась в момент обострения конфликта между США и Россией? Почему наши руководители не оставили больше времени на проверку данных и отреагировали так резко?"

Петр Друлаг
политолог
Друлаг напомнил, что США несколько месяцев решали, как ответить на "удар по американской демократии", прежде чем выслать десять российских дипломатов, тогда как президент Чехии Милош Земан согласился с оправданностью подозрений о причастности Москвы к взрывам, отметив, при этом, что решающих доказательств все еще нет.
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Политолог заявил, что намеренные "утечки" секретной информации — частое явление в период мировых кризисов, а когда выясняется, что правда отличается от представленных данных, это уже никого не интересует, так как дезинформаторы добились своих целей.
Как констатировал Друлаг, Прага отказалась от своих интересов в отношениях с Москвой, а именно, от участия россиян в тендере на достройку АЭС "Дукованы", поставкок вакцины от коронавируса, а также от возможного проведения Чехией саммита Россия-США, заручившись одними лишь подозрениями.
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Это спровоцировало дипломатический скандал, в ходе которого Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и назвала обвинения голословными. После этого в Праге потребовали уравнять численность сотрудников в посольствах двух стран.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
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