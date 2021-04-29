https://ria.ru/20210429/neftevoz-1730421073.html

В Саратовской области опрокинулся нефтевоз

В Саратовской области опрокинулся нефтевоз

Нефтевоз опрокинулся на трассе в Саратовской области, площадь разлива составила 350 квадратных метров, движение перекрыто, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:05

2021-04-29T09:05

2021-04-29T10:40

toyota land cruiser prado

авто

красноармейский район

саратовская область

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нефтевоз опрокинулся на трассе в Саратовской области, площадь разлива составила 350 квадратных метров, движение перекрыто, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По словам собеседника агентства, ДТП произошло в Красноармейском районе на 361-м километре федеральной автодороги Р-228 (Сызрань-Саратов-Волгоград).Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту разлива на трассе нефти из нефтевоза, опрокинувшегося после столкновения с внедорожником, сообщило надзорное ведомство региона."По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко ведомством с привлечением контролирующих органов организована проверка по факту разлива нефти на автодороге… В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия, размер вреда окружающей среде, дана оценка, в том числе соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Уточняется, что нефтевоз "КамАЗ" опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado."В результате встречного удара большегруз опрокинулся и упал, в связи с чем повреждена емкость с мазутом и (произошел) его разлив на дорожное покрытие, предварительно, объемом 40-50 литров. В настоящее время специальными службами принимаются меры к ликвидации последствий ДТП. На место происшествия выехал Красноармейский межрайонный прокурор", - добавили в прокуратуре.Ребенок с травмами доставлен в больницу в результате столкновения внедорожника и нефтевоза на трассе в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Вероятным виновником ДТП с опрокинувшимся нефтевозом на трассе в Саратовской области стал водитель внедорожника, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД."По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, в пути следования допустил столкновение с автомобилем "Камаз-5490-85" с полуприцепом под управлением водителя 1961 года рождения. В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser с травмами доставлен в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.В ГИБДД отметили, что ведутся работы по восстановлению движения транспорта.

https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html

https://ria.ru/20210429/dtp-1730407586.html

красноармейский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

toyota land cruiser prado, авто, красноармейский район, саратовская область, происшествия