https://ria.ru/20210429/neftevoz-1730421073.html
В Саратовской области опрокинулся нефтевоз
В Саратовской области опрокинулся нефтевоз
Нефтевоз опрокинулся на трассе в Саратовской области, площадь разлива составила 350 квадратных метров, движение перекрыто, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:05
2021-04-29T09:05
2021-04-29T10:40
toyota land cruiser prado
авто
красноармейский район
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нефтевоз опрокинулся на трассе в Саратовской области, площадь разлива составила 350 квадратных метров, движение перекрыто, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По словам собеседника агентства, ДТП произошло в Красноармейском районе на 361-м километре федеральной автодороги Р-228 (Сызрань-Саратов-Волгоград).Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту разлива на трассе нефти из нефтевоза, опрокинувшегося после столкновения с внедорожником, сообщило надзорное ведомство региона."По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко ведомством с привлечением контролирующих органов организована проверка по факту разлива нефти на автодороге… В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия, размер вреда окружающей среде, дана оценка, в том числе соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Уточняется, что нефтевоз "КамАЗ" опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado."В результате встречного удара большегруз опрокинулся и упал, в связи с чем повреждена емкость с мазутом и (произошел) его разлив на дорожное покрытие, предварительно, объемом 40-50 литров. В настоящее время специальными службами принимаются меры к ликвидации последствий ДТП. На место происшествия выехал Красноармейский межрайонный прокурор", - добавили в прокуратуре.Ребенок с травмами доставлен в больницу в результате столкновения внедорожника и нефтевоза на трассе в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Вероятным виновником ДТП с опрокинувшимся нефтевозом на трассе в Саратовской области стал водитель внедорожника, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД."По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, в пути следования допустил столкновение с автомобилем "Камаз-5490-85" с полуприцепом под управлением водителя 1961 года рождения. В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser с травмами доставлен в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.В ГИБДД отметили, что ведутся работы по восстановлению движения транспорта.
https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html
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toyota land cruiser prado, авто, красноармейский район, саратовская область, происшествия
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Нефтевоз опрокинулся на трассе в Саратовской области
, площадь разлива составила 350 квадратных метров, движение перекрыто, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, ДТП произошло в Красноармейском районе
на 361-м километре федеральной автодороги Р-228 (Сызрань-Саратов-Волгоград).
"Опрокинулся нефтевоз, произошел разлив пяти кубических метров на площади 350 квадратных метров без возгорания. Пострадавших и угрозы попадания в водоемы нет, движение перекрыто, проводятся работы по подъему нефтевоза", - пояснил он.
Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту разлива на трассе нефти из нефтевоза, опрокинувшегося после столкновения с внедорожником, сообщило надзорное ведомство региона.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко ведомством с привлечением контролирующих органов организована проверка по факту разлива нефти на автодороге… В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия, размер вреда окружающей среде, дана оценка, в том числе соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нефтевоз "КамАЗ" опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником Toyota Land
Cruiser Prado.
"В результате встречного удара большегруз опрокинулся и упал, в связи с чем повреждена емкость с мазутом и (произошел) его разлив на дорожное покрытие, предварительно, объемом 40-50 литров. В настоящее время специальными службами принимаются меры к ликвидации последствий ДТП. На место происшествия выехал Красноармейский межрайонный прокурор", - добавили в прокуратуре.
Ребенок с травмами доставлен в больницу в результате столкновения внедорожника и нефтевоза на трассе в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
"Ребенок доставлен в больницу, он находился во внедорожнике на заднем пассажирском сиденье, у него ушибы, угрозы жизни и здоровью нет", - сказала собеседница агентства.
Вероятным виновником ДТП с опрокинувшимся нефтевозом на трассе в Саратовской области стал водитель внедорожника, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, в пути следования допустил столкновение с автомобилем "Камаз-5490-85" с полуприцепом под управлением водителя 1961 года рождения. В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser с травмами доставлен в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.
В ГИБДД отметили, что ведутся работы по восстановлению движения транспорта.
"В районе ДТП работают сотрудники ГИБДД и представители дорожных организаций для ликвидации последствий аварии. Сотрудники ГИБДД перенаправляют транспорт в объезд, движение для легкового транспорта восстанавливается", - пояснили в пресс-службе.