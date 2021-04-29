СК возбудил новое уголовное дело в отношении Навального
12:29 29.04.2021 (обновлено: 15:14 29.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это следует из материалов дела о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией, которые соратники Навального опубликовали на его сайте.
В документах говорится, что СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 УК в начале февраля. Подозреваемыми, помимо Навального, называются также Иван Жданов и Леонид Волков.
Статья предусматривает в качества наказания штраф, исправительные работы и ограничение свободы, максимум — до четырех лет лишения свободы. Кроме того, осужденные не имеют права избираться на выборные должности в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Погашают ее по истечении года после исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, и трех лет — после отбытия срока в колонии.
У Навального было две условные судимости: по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей и о хищении свыше 30 миллионов рублей у "Ив Роше". В начале этого года второй условный срок заменили реальным из-за многочисленных нарушений со стороны Навального. Всего ему предстоит отбыть в колонии около двух с половиной лет.
Кроме того, суд признал блогера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тысяч рублей.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.