https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730456438.html

СК возбудил новое уголовное дело в отношении Навального

СК возбудил новое уголовное дело в отношении Навального

Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это следует из материалов... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:29

2021-04-29T12:29

2021-04-29T15:14

россия

ив роше

леонид волков

следственный комитет россии (ск рф)

кировлес

происшествия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это следует из материалов дела о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией, которые соратники Навального опубликовали на его сайте.В документах говорится, что СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 УК в начале февраля. Подозреваемыми, помимо Навального, называются также Иван Жданов и Леонид Волков.Статья предусматривает в качества наказания штраф, исправительные работы и ограничение свободы, максимум — до четырех лет лишения свободы. Кроме того, осужденные не имеют права избираться на выборные должности в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Погашают ее по истечении года после исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, и трех лет — после отбытия срока в колонии.У Навального было две условные судимости: по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей и о хищении свыше 30 миллионов рублей у "Ив Роше". В начале этого года второй условный срок заменили реальным из-за многочисленных нарушений со стороны Навального. Всего ему предстоит отбыть в колонии около двух с половиной лет.Кроме того, суд признал блогера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тысяч рублей.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/volkov-1730441355.html

https://ria.ru/20210427/navalnyy-1730229623.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, леонид волков, следственный комитет россии (ск рф), кировлес, происшествия