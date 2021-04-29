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СК возбудил новое уголовное дело в отношении Навального
СК возбудил новое уголовное дело в отношении Навального
Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это следует из материалов... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:29
2021-04-29T15:14
россия
ив роше
леонид волков
следственный комитет россии (ск рф)
кировлес
происшествия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это следует из материалов дела о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией, которые соратники Навального опубликовали на его сайте.В документах говорится, что СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 УК в начале февраля. Подозреваемыми, помимо Навального, называются также Иван Жданов и Леонид Волков.Статья предусматривает в качества наказания штраф, исправительные работы и ограничение свободы, максимум — до четырех лет лишения свободы. Кроме того, осужденные не имеют права избираться на выборные должности в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Погашают ее по истечении года после исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, и трех лет — после отбытия срока в колонии.У Навального было две условные судимости: по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей и о хищении свыше 30 миллионов рублей у "Ив Роше". В начале этого года второй условный срок заменили реальным из-за многочисленных нарушений со стороны Навального. Всего ему предстоит отбыть в колонии около двух с половиной лет.Кроме того, суд признал блогера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тысяч рублей.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/volkov-1730441355.html
https://ria.ru/20210427/navalnyy-1730229623.html
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россия, ив роше, леонид волков, следственный комитет россии (ск рф), кировлес, происшествия

СК возбудил новое уголовное дело в отношении Навального

12:29 29.04.2021 (обновлено: 15:14 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это следует из материалов дела о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией, которые соратники Навального опубликовали на его сайте.
В документах говорится, что СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 УК в начале февраля. Подозреваемыми, помимо Навального, называются также Иван Жданов и Леонид Волков.
Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
11:25
Соратник Навального заявил о роспуске сети его штабов
Статья предусматривает в качества наказания штраф, исправительные работы и ограничение свободы, максимум — до четырех лет лишения свободы. Кроме того, осужденные не имеют права избираться на выборные должности в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Погашают ее по истечении года после исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, и трех лет — после отбытия срока в колонии.
У Навального было две условные судимости: по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей и о хищении свыше 30 миллионов рублей у "Ив Роше". В начале этого года второй условный срок заменили реальным из-за многочисленных нарушений со стороны Навального. Всего ему предстоит отбыть в колонии около двух с половиной лет.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 23:16
Защита Навального оспорила его регистрацию как склонного к побегу
Кроме того, суд признал блогера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тысяч рублей.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
РоссияИв РошеЛеонид ВолковСледственный комитет России (СК РФ)КировлесПроисшествия
 
 
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