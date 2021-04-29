https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730435190.html

Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:51

2021-04-29T10:51

2021-04-29T11:31

леонид волков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме"."Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация... Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - говорится в подписи к видео на YouTube-канале Волкова.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид волков