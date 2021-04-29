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Волков объявил о роспуске сети штабов Навального
Волков объявил о роспуске сети штабов Навального
Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:51
2021-04-29T11:31
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме"."Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация... Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - говорится в подписи к видео на YouTube-канале Волкова.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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60
леонид волков

Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

10:51 29.04.2021 (обновлено: 11:31 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Дарья ГорбатенкоШтаб Алексея Навального в Кирове
Штаб Алексея Навального в Кирове - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Дарья Горбатенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".
"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация... Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - говорится в подписи к видео на YouTube-канале Волкова.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
Леонид Волков
 
 
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