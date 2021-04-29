Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты по водороду

"Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике. Недавно был визит премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера, он предложил совместные проекты в области водорода. Я дам соответствующее поручение Минэнерго России, Денис Валентинович Мантуров тут, нас слышит, чтобы мы предложили совместно один-два проекта, с которых мы бы стартовали", - сообщил на встрече Новак, слова которого приводят в релизе кабмина.