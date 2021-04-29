https://ria.ru/20210429/nauka-1730564404.html
Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты по водороду
Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты по водороду
Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:54
2021-04-29T18:54
2021-04-29T18:54
россия
петер альтмайер
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
германия
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Новак провёл переговоры с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и экс-министр ФРГ Клаус Тёпфер, сообщается на сайте кабмина РФ.По словам вице-премьера, необходимо продолжать работу над совместными энергетическими проектами.
https://ria.ru/20210415/vodorod-1728400459.html
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россия, петер альтмайер, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, германия, экономика