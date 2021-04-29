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Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты по водороду
Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты по водороду
Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:54
2021-04-29T18:54
россия
петер альтмайер
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
германия
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Новак провёл переговоры с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и экс-министр ФРГ Клаус Тёпфер, сообщается на сайте кабмина РФ.По словам вице-премьера, необходимо продолжать работу над совместными энергетическими проектами.
https://ria.ru/20210415/vodorod-1728400459.html
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россия, петер альтмайер, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, германия, экономика

Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты по водороду

18:54 29.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТрамвай на водородном топливе
Трамвай на водородном топливе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак провёл переговоры с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и экс-министр ФРГ Клаус Тёпфер, сообщается на сайте кабмина РФ.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:49
Новак рассказал о концепции развития водородной энергетики в России
"Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике. Недавно был визит премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера, он предложил совместные проекты в области водорода. Я дам соответствующее поручение Минэнерго России, Денис Валентинович Мантуров тут, нас слышит, чтобы мы предложили совместно один-два проекта, с которых мы бы стартовали", - сообщил на встрече Новак, слова которого приводят в релизе кабмина.
По словам вице-премьера, необходимо продолжать работу над совместными энергетическими проектами.
 
РоссияПетер АльтмайерМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакГерманияЭкономика
 
 
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