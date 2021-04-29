На Ямале наградили кондуктора за помощь пассажирам горевшего автобуса
17:20 29.04.2021 (обновлено: 23:44 29.04.2021)
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр — РИА Новости. Грамоту вручили кондуктору в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которая в среду помогла пассажирам выбраться из горящего автобуса, сообщает местное предприятие "Пассажирские перевозки".
Ранее региональное СУ СК России сообщило, что днем в среду в Ноябрьске произошло возгорание рейсового автобуса. Пассажиры покинули транспорт самостоятельно, пострадавших нет. Следователи организовали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах сообщал, что автобус принадлежит муниципальному перевозчику, в салоне находились десять пассажиров и водитель, который до приезда пожарных пытался самостоятельно потушить огонь при помощи огнетушителей, но не смог это сделать, пламя ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС.
"Сегодня вручили почетную грамоту нашему кондуктору Вьюговой Татьяне. Вчера она работала на автобусе, в котором произошло возгорание. Предотвратив панику среди пассажиров, кондуктор самостоятельно из салона автобуса открыла двери и помогла эвакуироваться пассажирам из горящего автобуса", — говорится в сообщении автопредприятия.
В дальнейшем женщина пересадила пассажиров в автобус, который следовал в попутном направлении, добавили в организации.
Как уточнял ранее городской телеканал МИГ ТВ, ссылаясь на водителя автобуса, изначально дым пошел из печки для обогрева, не исключается короткое замыкание.