https://ria.ru/20210429/nagrada-1730537918.html

На Ямале наградили кондуктора за помощь пассажирам горевшего автобуса

На Ямале наградили кондуктора за помощь пассажирам горевшего автобуса

Грамоту вручили кондуктору в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которая в среду помогла пассажирам выбраться из горящего автобуса,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:20

2021-04-29T17:20

2021-04-29T23:44

хорошие новости

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ноябрьск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр — РИА Новости. Грамоту вручили кондуктору в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которая в среду помогла пассажирам выбраться из горящего автобуса, сообщает местное предприятие "Пассажирские перевозки".Ранее региональное СУ СК России сообщило, что днем в среду в Ноябрьске произошло возгорание рейсового автобуса. Пассажиры покинули транспорт самостоятельно, пострадавших нет. Следователи организовали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.Источник РИА Новости в местных экстренных службах сообщал, что автобус принадлежит муниципальному перевозчику, в салоне находились десять пассажиров и водитель, который до приезда пожарных пытался самостоятельно потушить огонь при помощи огнетушителей, но не смог это сделать, пламя ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС.В дальнейшем женщина пересадила пассажиров в автобус, который следовал в попутном направлении, добавили в организации.Как уточнял ранее городской телеканал МИГ ТВ, ссылаясь на водителя автобуса, изначально дым пошел из печки для обогрева, не исключается короткое замыкание.

https://ria.ru/20210312/voditel-1600905522.html

ноябрьск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, происшествия