https://ria.ru/20210428/avtobus-1730376058.html
В Ноябрьске загорелся автобус с пассажирами
В Ноябрьске загорелся автобус с пассажирами
Автобус воспламенился во время выполнения маршрута в Ноябрьске (ЯНАО), пассажиры эвакуировались, обошлось без пострадавших, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:38
2021-04-28T18:38
2021-04-28T18:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ноябрьск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/49849/74/498497495_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_5a9781e86d3a617fb55b6e5406d5ecb0.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апр - РИА Новости. Автобус воспламенился во время выполнения маршрута в Ноябрьске (ЯНАО), пассажиры эвакуировались, обошлось без пострадавших, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По имеющимся данным, в городе Ноябрьске 28 апреля в дневное время произошло возгорание пассажирского рейсового автобуса. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Следователи организовали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.Источник РИА Новости в местных экстренных службах сообщил, что автобус принадлежит муниципальному перевозчику, в салоне находились 10 пассажиров и водитель, который до приезда пожарных пытался самостоятельно потушить огонь при помощи огнетушителей, но не смог, это сделали прибывшие на место сотрудники МЧС.Как уточняет городской телеканал "МИГ ТВ", ссылаясь на водителя автобуса, изначально дым пошел из печки для обогрева, не исключается короткое замыкание.
https://ria.ru/20210426/dtp-1730022508.html
россия
ноябрьск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/49849/74/498497495_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_ed03ea717b2bad77e1a7b39b69677ba5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ноябрьск, происшествия