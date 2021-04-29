https://ria.ru/20210429/naftogaz-1730589405.html

Госдеп оценил увольнение руководства "Нафтогаза"

Госдеп оценил увольнение руководства "Нафтогаза"

Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T22:13

2021-04-29T22:13

2021-04-29T23:32

нед прайс

юрий витренко

нафтогаз украины

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153278/15/1532781575_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b3aaddc61d02b9ea241b81af95a9cf97.jpg

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании Украины. Этот просчитанный шаг с использованием процедурной лакуны привел к изгнанию уважаемых экспертов из советов директоров ряда принадлежащих государству предприятий", - сказал Прайс на брифинге."Это показывает неуважение к честным и прозрачным практикам управления корпорациями и усложняет давние усилия по реформе украинского энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата. К сожалению, эти действия - лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину … но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит", - сказал Прайс.Кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.

https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, юрий витренко, нафтогаз украины, сша, украина, в мире