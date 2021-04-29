Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/naftogaz-1730589405.html
Госдеп оценил увольнение руководства "Нафтогаза"
Госдеп оценил увольнение руководства "Нафтогаза"
Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T22:13
2021-04-29T23:32
нед прайс
юрий витренко
нафтогаз украины
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153278/15/1532781575_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b3aaddc61d02b9ea241b81af95a9cf97.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании Украины. Этот просчитанный шаг с использованием процедурной лакуны привел к изгнанию уважаемых экспертов из советов директоров ряда принадлежащих государству предприятий", - сказал Прайс на брифинге."Это показывает неуважение к честным и прозрачным практикам управления корпорациями и усложняет давние усилия по реформе украинского энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата. К сожалению, эти действия - лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину … но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит", - сказал Прайс.Кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.
https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153278/15/1532781575_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a452a645971d9f177f3dc90581448e00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нед прайс, юрий витренко, нафтогаз украины, сша, украина, в мире

Госдеп оценил увольнение руководства "Нафтогаза"

22:13 29.04.2021 (обновлено: 23:32 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании Украины. Этот просчитанный шаг с использованием процедурной лакуны привел к изгнанию уважаемых экспертов из советов директоров ряда принадлежащих государству предприятий", - сказал Прайс на брифинге.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 08:00
"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
"Это показывает неуважение к честным и прозрачным практикам управления корпорациями и усложняет давние усилия по реформе украинского энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата. К сожалению, эти действия - лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину … но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит", - сказал Прайс.
Кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.
 
Нед ПрайсЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
Лента новостейМолния