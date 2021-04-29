Госдеп оценил увольнение руководства "Нафтогаза"
22:13 29.04.2021 (обновлено: 23:32 29.04.2021)
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании Украины. Этот просчитанный шаг с использованием процедурной лакуны привел к изгнанию уважаемых экспертов из советов директоров ряда принадлежащих государству предприятий", - сказал Прайс на брифинге.
"Это показывает неуважение к честным и прозрачным практикам управления корпорациями и усложняет давние усилия по реформе украинского энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата. К сожалению, эти действия - лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину … но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит", - сказал Прайс.
Кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.